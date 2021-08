(AGENPARL) – mar 10 agosto 2021 Si è conclusa la prima giornata del Campionato Europeo di Baseball U-12 in programma a Mortsel (Belgio) fino a sabato 14 agosto 2021. Di seguito risultati e classifiche.

Risultati martedì 10 agosto:

Gruppo A: Polonia – Italia 0-23 (3°); Francia – Ungheria 3-2; Polonia – Repubblica Ceca 0-23 (3°)

Gruppo B: Germania – Lituania 15-0 (4°); Regno dei Paesi Bassi – Austria 16-5 (5°); Austria – Germania 22-1 (3°); Lituania – Belgio 5-7

Classifica Gruppo A: Repubblica Ceca, Francia e Italia (1 vinta – 0 perse), 1.000; Ungheria (0-1 e Polonia (0-2), .000.

Classifica Gruppo B: Germania (2 vinte – 0 perse), Belgio e Regno dei Paesi Bassi (1-0), 1.000; Austria e Lituania (0-2).

Così in campo domani mercoledì 11 agosto:

Gruppo A: Italia – Repubblica Ceca (ore 9.30), Francia – Polonia, Ungheria – Italia (ore 15); Repubblica Ceca – Francia

Gruppo B: Germania – Belgio, Austria – Lituania, Belgio – Regno dei Paesi Bassi

In allegato alcuni scatti dalla cerimonia d’apertura dell’Europeo U-12 a Mortsel (Belgio). Credit: LG/FIBS

Tra gli allegati: la squadra azzurra fa il suo ingresso in campo e saluta il pubblico; l’arbitro italiano Marco Costa; Ludo Peeters (Segretario Generale della KBBSF – FRBBS ); il manager azzurro Stefano Burato saluta il pubblico; il momento del primo lancio affidato a Ben Weyts, Viceministro-presidente delle Fiandre; Henk van der Linde (delegato della Commissione Tecnica WBSC Europe).

