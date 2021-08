(AGENPARL) – ven 13 agosto 2021 Si è conclusa la quarta giornata del Campionato Europeo di Baseball U-12, in corso di svolgimento a Mortsel (Belgio), con i successi importanti di Italia (19-11 contro la Germania) e Repubblica Ceca (8-4 contro il Regno dei Paesi Bassi), che guadagnano l’accesso alla Finale per l’oro e, contestualmente, la qualificazione alla Coppa del Mondo WBSC di Baseball U-12 in programma a Tainan (Taiwan). Di seguito i risultati della quarta giornata:

Semifinali:

Germania – Italia [11-19](https://www.fibs.it/it/news/litalia-e-piu-forte-della-germania-e-finale); Repubblica Ceca – Regno dei Paesi Bassi 8-4.

5°-8° posto:

Ungheria – Austria 11-4; Francia – Belgio 8-0.

Così in campo domani sabato 14 agosto:

9°-10° posto: Polonia – Lituania (ore 10)

7°-8° posto: Belgio – Austria (ore 12.15)

5°-6° posto: Ungheria – Francia (ore 14.30)

3-4° posto: Regno dei Paesi Bassi – Germania (ore 15)

FINALE: Repubblica Ceca – Italia (ore 17.30)

[CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-u-12-european-baseball-championship/schedule-and-results)

[CLASSIFICA](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-u-12-european-baseball-championship/standings)

[TUTTO SULL’EUROPEO U-12](https://www.fibs.it/it/federazione/team-italy/baseball/europeo-baseball-u12-2021)

In allegato alcune immagini dalla partita tra Germania e Italia (Credit: LG/FIBS): il lanciatore partente della Germania Benito Bull; il battitore di Italia Baseball U-12 Patrik Silva (autore di un fuoricampo); Matteo Chinello batte un tiro in prima base; Federico Magalotti in azione sul monte di lancio; festeggiamenti a fine partita.

