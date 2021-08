(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 È la piattaforma italiana Ticketsms l’operatore chiamato a gestire la vendita dei biglietti del Campionato Europeo di Baseball, che dal 12 al 19 settembre si disputerà sui diamanti di Avigliana, Settimo Torinese e Torino.

È stata completata sulla piattaforma [ticketsms.it](https://www.ticketsms.it/)la procedura di inserimento dell’evento secondo quando disposto dal Decreto Legge entrato in vigore lo scorso 6 agosto, che ha aumentato in zona bianca al 50% la capienza massima consentita negli impianti sportivi, con accesso consentito solo ai possessori di Certificazione Verde Europea Covid-19, il cosiddetto Green Pass, o certificazioni equipollenti come indicate dalla [Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021](http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=81917).

La vendita dei biglietti è effettuata in due tranche, secondo il parametro del ‘prima servito, meglio servito’: nella prima, già attiva, è possibile acquistare i tagliandi di ingresso giornaliero che hanno una visuale migliore, per assistere alle partite che verranno disputate negli impianti sportivi dello Stadio del baseball “Paschetto” di Torino in via Passo Buole, del “Papa Giovanni II” di Avigliana e del “Valter Aluffi” di Settimo Torinese.

Nella seconda tornata invece, verranno messi in vendita tutti gli altri biglietti, per questo motivo si consiglia di registrarsi al sito al ticketsms.it o scaricare l’app disponibile in Apple Store e Google Play, e procedere all’acquisto nel più breve tempo possibile.

Sono accettati i pagamenti attraverso i principali circuiti di carte di credito e sistemi di valuta.

Ricordiamo che all’ingresso è necessario possedere la certificazione Green Pass EU, che necessita di:

1)doppia dose o ciclo vaccinazione completato;

2)prima dose, valida dal 12° giorno dopo la somministrazione fino al richiamo;

3)tampone molecolare o test antigenico certificato negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti l’evento;

4)guarigione da COVID-19 certificata con validità entro i 180 giorni.

e mostrare un documento di identità valido su richiesta dell’addetto al controllo degli accessi

Per gli spettatori extra UE sono valide le certificazioni secondo quanto indicato dalla suddetta [Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021](http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=81917).

Qui i link per acquistare i biglietti giornalieri:

Aviglianahttps://www.ticketsms.it/location/Avigliana-Campo-baseball

Settimo Torinesehttps://www.ticketsms.it/location/Complesso-Valter-Aluffi

Torinohttps://www.ticketsms.it/location/Stadio-Paschetto-Torino

[TUTTO SULL’EUROPEO BASEBALL PIEMONTE 2021](https://www.fibs.it/it/federazione/team-italy/baseball/campionato-europeo-baseball-piemonte-2021)

[IL CALENDARIO](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-european-baseball-championship/schedule-and-results)

Marco Landi

