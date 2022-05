(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 EUROPEI UNDER 23 – DOPPIO BRONZO AZZURRO CON LO SCIABOLATORE NERI E LA FIORETTISTA ROSSINI A TALLINN

TALLINN –È cominciato con una doppia medaglia di bronzo per l’Italia il Campionato Europeo Under 23 sulle pedane di Tallinn. A salire sul terzo gradino del podio continentale in Estonia, nella giornata inaugurale, sono stati Matteo Neri nella sciabola maschile e Serena Rossini nel fioretto femminile.

Prestazioni esaltanti per i due azzurri, che sono valse due piazzamenti preziosi in competizioni che hanno però visto anche altri italiani protagonisti, con gli sciabolatori Michele Gallo e Luca Fioretto e le fiorettiste Marta Ricci e Anna Cristino che hanno concluso ai piedi del podio.

Luccica il bronzo di Neri nella sciabola. Il bolognese dei Carabinieri ha vinto per 15-11 il derby azzurro contro Matteo Rea (alla fine 26°) nel tabellone da 32, prima di conquistare un posto nei “top 8” superando 15-7 l’ungherese Rabb. Poi, in semifinale, altra sfida tutta italiano contro Michele Gallo, che era testa di serie numero 1 della fase a gironi: all’ultima stoccata, 15-14, l’ha spuntata Neri, volando in semifinale dove il suo cammino si è interrotto solo contro il polacco Szczepanik (15-5). Come Gallo, quinto, è rimasto a un passo dalla zona medaglie pure Luca Fioretto, battuto 15-11 nei quarti di finale dal francese Ollivier.

Bronzo per l’Italia anche nel fioretto femminile con Serena Rossini. L’anconetana delle Fiamme Gialle, numero 3 del tabellone dopo la fase a gironi, ha avuto ragione per 15-9 dell’austriaca Brugger, poi ha acquisito la certezza del podio contro la polacca Tomczak, sconfitta 15-12, fermandosi solo in semifinale al cospetto della tedesca Dhyuque Hein (15-7).

Buone prove ma con il rimpianto della medaglia sfiorata per Marta Ricci e Anna Cristino, che hanno chiuso rispettivamente al quinto e sesto posto, mentre si è classificata 12esima Vittoria Ciampalini.

Domani, invece, agli Europei Under 23 in Estonia sarà il turno della spada femminile (con Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Elena Ferracuti e Gaia Traditi) e del fioretto maschile (gli azzurri in gara saranno Alessio Di Tommaso, Francesco Pio Iandolo, Filippo Macchi e Pietro Velluti).

EUROPEI UNDER 23 FIORETTO FEMMINILE – Tallinn (Estonia), 27 maggio 2022

[QUI TUTTI I RISULTATI](https://www.fencingtimelive.com/tableaus/scores/F6F56DF055F14FEA90AF8194F6DF0B26/9F647DAFC8B648F88459D07848E20C33)

Finale

Lacheray (Fra) b. Dhyuque Hein (Ger) 15-10

Semifinali

Lacheray (Fra) b. Recher (Fra) 14-13

Dhyuque Hein (Ger) b. Rossini (ITA) 15-7

Quarti di finale

Lacheray (Fra) b. Marechal (Fra) 15-5

Recher (Fra) b. Ricci (ITA) 15-9

Rossini (ITA) b. Tomczak (Pol) 15-12

Dhyuque Hein (Ger) b. Cristino (ITA) 11-10

Classifica:1. Eva Lacheray (Fra), 2. Aliya Dhyuque Hein (Ger), 3. Serena Rossini (ITA), 3. Alice Recher (Fra), 5. Marta Ricci (ITA), 6. Anna Cristino (ITA), 12. Vittoria Ciampalini (ITA).

EUROPEI UNDER 23 SCIABOLA MASCHILE – Tallinn (Estonia), 27 maggio 2022

[QUI TUTTI I RISULTATI](https://www.fencingtimelive.com/pools/scores/378C8E0F42554E8098BD70A5651A6C90/22FA66649CD34D6A8223E80C11C6EDD4)

Finale

Pianfetti (Fra) b. Szczepanik (Pol) 15-5

Semifinali

Szczepanik (Pol) b. Neri (ITA) 15-5

Pianfetti (Fra) b. Ollivier (Fra) 15-10

Quarti di finale

Neri (ITA) b. Gallo (ITA) 15-14

Szczepanik (Pol) b. De Ridder (Bel) 15-10

Ollivier (Fra) b. Fioretto (ITA) 15-11

Pianfetti (Fra) b. Retchia (Geo) 15-10

Classifica:1. Maxime Pianfetti (Fra), 2. Piotr Szczepanik (Pol), 3. Matteo Neri (ITA), Leandre Olliver (Fra), 5. Michele Gallo (ITA), 6. Luca Fioretto (ITA), 26. Mattia Rea (ITA).

Dario Cioffi

