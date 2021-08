(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 Nella seconda giornata di gare ancora medaglie per il ciclismo italiano

[Image]

EUROPEI PISTA U23 E JRS – FIORIN ARGENTO NELL’ELIMINAZIONE JUNIORES, FIDANZA BRONZO NELLO SCRATCH U23

Dopo la pioggia di medaglie nel primo giorno agli Europei, oggi arrivano i podi delle due azzurre. I quartetti dell’inseguimento juniores sono entrambi quarti.

[Instagram](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=9%3dJg0dM%26I%3d6%26J%3dHg2%26K%3dGY8ZEe%26u%3dD8QpO_6xSv_G8_rwgw_2B_6xSv_FCwSA.FnO88gNoJ.cK1_OQyd_YfBsAeNqFcHwPmK_6xSv_FC_rwgw_3BvI_rw7o8agw_30wQ%26d%3dI9Pv9F.KeP%26wP%3d9fE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) [Twitter](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=9%3dDd0dG%26F%3d6%26J%3dBd2%26K%3dAV8Z9b%26u%3d7i5aD2NpO_zuSv_A5_rwat_2B_zuSv_00tSqNtAz.7oI_zuSv_00FAl9r9q7lE1Go%260%3duOsRkV.nA2%26Cs%3deHU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) [YouTube](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=8%3dQbDcT%26D%3d0%26I%3dOb6%26J%3dNTBYLZ%26y%3dCELtN_CsWu_N3_vvnr_6A_CsWu_M81RH.QsPEMf0.xGq_MluT_W1Mw0C_JUxk_Tjkz6iMxAgG4KqJ%26y%3dEyNG56.I6v3ezL%26mN%3dTb5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) [Facebook](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=3%3dRgTXU%26I%3dP%26D%3dPgL%26E%3dOYRTMe%26E%3d8FQ0I_Dxmp_O8_Bqow_L6_Dxmp_NCGMI.Cu3199E7.09C_Dxmp_NCZ5zBB35069EJ9-QMgRXMZNQVfNZPd%26x%3dCGP1w8uF3N.KyJ%265P%3dSZM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Secondo giorno di gare nella rassegna continentale di Apeldoorn in Olanda. L’Italia, dopo i botti di ieri, continua ad arricchire il proprio medagliere.

Nello Scratch femminile U23 Martina Fidanza, campionessa uscente della specialità e reduce da Tokyo, non riesce a riconfermarsi, ottenendo comunque una medaglia di bronzo che la conferma tra le migliori specialiste per questo esercizio. La gara viene vinta dall’olandese Van Der Duin, seguita dalla portoghese Maria Martins, già medaglia d’argento nell’eliminazione.

Dopo pochi minuti arriva l’argento della giovanissima Sara Fiorin nell’eliminazione juniores femminile. L’atleta del team Gauss Fiorin cede allo sprint finale alla russa Alina Moiseeva. Medaglia di bronzo per la Germania con Lana Eberle.

Nelle prime gare della giornata, quinto posto nel chilometro maschile juniores per Lorenzo Ursella, vinta dal teutonico Willy Weinrich. Doppio quarto posto invece nell’inseguimento a squadre juniores maschile e femminile. Il quartetto maschile (composto da Beletta, Colosio, Romele, e Violato) migliora di qualche decimo il record italiano stabilito il giorno precedente nelle qualificazioni (4’03″342), ma perde purtroppo la finale per il terzo posto contro la Russia. Primo posto per la Gran Bretagna.

Tra le donne, la sconfitta avviene per mano della Germania che batte il quartetto (composto da Basilico, Bortolotti, Contarin, Cipressi) di circa un secondo. Grande prova della Gran Bretagna che strappa anche il nuovo record mondiale all’Italia, che l’aveva fatto registrare a Montichiari nel 2017.

Nello scratch U23 maschile, medaglia d’oro per il Portogallo con Rodrigo Caixas. Solo decimo il nostro Samuel Quaranta. L’eliminazione juniores maschile parla ceco con la vittoria di Matias Koblizek, diciassettesimo Nicola Rossi. Le ultime prove della giornata (Sprint a squadre U23) sono ad appannaggio della Russia per quanto riguarda il femminile e la Gran Bretagna per il maschile. L’Italia non ha gareggiato in questa specialità.

Roma, 18 agosto 2021

[QUI TUTTI I RISULTATI](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=6%3dGdTaJ%26F%3dP%26G%3dEdL%26H%3dDVRWBb%26E%3dA5N0_Kbwj_Vl_Lkva_Vz_Kbwj_UqQGP.69w.6s_Lkva_Vz8y_Lkva_Vz8798M_3ums_C0KXI_Lkva_VzUKVK-Np74l5u-DKl75-C6H-EUD-9EKzJy4y-724xJ3HyM2B1M%26x%3dF6MF6C.HyM%26tM%3dScB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Area Comunicazione FCI

🔊 Listen to this