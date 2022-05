(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 [Image]

EUROPEI PARACICLISMO

FARRONI CAMPIONE D’EUROPA, MELE BRONZO

Ancora 2 medaglie per la Nazionale di Paraciclismo nelle cronometro dedicate a ciclisti, tricicli e tandem

Italia ancora sul podio in questi Campionati Europei di Paraciclismo. Sulle strade dell’Alta Austria gli azzurri conquistano un titolo continentale con Giorgio Farroninella categoria T1, mentre Eleonora Mele si piazza sul terzo gradino del podio C5. Ancora un ottimo risultato per il gruppo guidato da Rino De Candido, che arriva così a quota 11 medaglie.

“Non sono pienamente soddisfatta” commenta Eleonora Mele al termine della gara. E aggiunge: “Il mio obiettivo era battere la tedesca Brachtendorf, ma purtroppo non ero in perfette condizioni fisiche e non sono andata oltre il bronzo. Ora testa alla prova su strada di domani”. Felicissimo invece Giorgio Farroni, che aggiunge un nuovo titolo al suo già ampio palmarès: “Un’altra maglia collezionata, una vittoria sudata e tanto desiderata: sono contento”.

Gli altri azzurri: quinto posto per Andrea Tarlao (C5), quinto anche Stefano Stacchiotti (T2), decimo ed undicesimo posto rispettivamente per Andrea Casadei e Fabio Radrizzani (C2), undicesimo Michele Pittacolo (C4), ottava piazza per il tandem composto da Maurizio Romeo ed Ettore Carlini.

Domani appuntamento con le prove in linea per ciclisti a partire dalle 13.30.

Area Comunicazione FCI

