(AGENPARL) – lun 12 luglio 2021 Europei, Garavini (IV): “Grazie azzurri, bellissimo esempio di unità e gioco di squadra, ispirazione per il Paese”

Roma, 12 lug. – “Grazie agli azzurri e al commissario tecnico Mancini per aver restituito all’Italia una vittoria europea che mancava da troppo tempo. E per averci regalato sette partite piene di gioco, entusiasmo e fair play. La forza di questa nazionale è stata nello spirito di gruppo. Nella capacità di fare squadra. Un bellissimo esempio di unità. Che può essere di ispirazione per tutto il Paese, all’alba di questa fase di rinascita”. Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente commissione Esteri e Vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi.

“Gli europei rinnovano ogni quattro anni la bellezza di questo continente. Fatto di culture a volte profondamente diverse, che però possono incontrarsi e unirsi. I giocatori della nostra nazionale hanno dimostrato di saper essere espressione dello sport come portatore di valori sani. Determinazione, impegno, raggiungimento dell’obiettivo. Ma anche collaborazione in campo e amicizia negli spogliatoi. In questa squadra – conclude Garavini – non abbiamo mai visto rivalità o desiderio di primeggiare sugli altri compagni. Ma solo voglia di regalare, tutti insieme, una nuova notte magica alle italiane e agli italiani”.

Barbara Laurenzi

