(AGENPARL) – sab 18 settembre 2021 In attesa delle due partite che domenica al Passo Buole di Torino assegneranno le medaglie del 36° Europeo di baseball Piemonte 2021, con le gare tra Olanda-Israele (1°-2° posto) e Italia.Spagna (3°-4° posto), sabato si sono giocate le sei finale per stabilire la classifica dal 5° al 16 posto. Bene la Croazia, che finisce settima. Quarta vittoriae nono posto per la Germania (che supera la Russia), che si riabilita dopo le due sconfitte iniziali. Delude ancora la Grecia, mentre le Francia evita l’ultimo posto, lasciandolo alla Slovacchia.

•I RISULTATI

5°-6° posto, Gran Bretagna-Rep. Ceca 8-5

7°-8° posto, Croazia-Belgio 12-8

9°-10° posto, Germania-Russia 4-1

11°-12° posto, Austria Svezia 5-0

13°-14° posto, Ucraina-Grecia 5-4

15°-16° posto, Slovacchia-Francia 5-6 (11°)

•IL PROGRAMMA DI DOMENICA, a Torino: ore 15, finale 3°-4° posto Italia-Spagna (diretta Sky Sport); ore 20,30 finale 1°-2° posto Olanda-Israele (diretta Sky Sport).

I COMMENTI E I TABELLINI DELLE FINALI DI CONSOLAZIONE

Domenica allo stadio Passo Buole si disputano le ultime due gare: alle 15,30 gli azzurri, senza Mike Piazza rientrato negli Usa per la morte del padre, vogliono il podio. Alle 20,30 sfida per il titolo tra Olanda e Israele

Nella foto allegata un’azione di Ucraina-Grecia (K73/Nadoc)

