(AGENPARL) – mer 15 settembre 2021 Ha preso il via per le otto escluse dai quarti di finale la cosidetta relegation che dovrà assegnare i posti dal 9° al 16° Nella prima giornata pesante caduta della Grecia (contro la Francia), che ha sfiorato nei giorni scorsi i quarti di finale e della Francia, che si sfideranno venerdì per evitare la retrocessione.

Risalgono le quotazioni di Russia e Germania. Bene anche l’Austria.

LaRussiaha scaricato la rabbia per la mancata qualificazione ai quarti di finale, causata da una rimonta con completata contro la Gran Bretagna, sull’Ucraina(15-5 al 7°) nella prima gara delle partite che assegnando le posizioni dal 9° al 16°. Ai russi sono bastate praticamente due riprese, la prima con quattro punti (fuoricampo di Vasilev da tre) e la seconda con sette segnature, frutto di tre valide, tre basi, due colpiti e un errore. Una volta sostituito il partente Liakhovetskyi con Lukin le cose sono andate leggermente per gli ucraini, che non sono riusciti ad evitare la chiusura per manifesta. Diciassette le valide della Russia (4/5 Valiente, con 3pbc, 3/4 Makarkin, 2/2 Vasilev con 4pbc), contro le otto concesse da Lukashevic, Ilin e Trusov. Molte le opportunità sciupate dalle due squadre per un totale di 23 rimasti in base

[IL TABELLINO DI UCRAINA-RUSSIA](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-european-baseball-championship/schedule-and-results/box-score/84758)

I russi troveranno domani (giovedì 16 settembre) a Torino (ore 10.30) l’Austriache, smaltita la pesante sconfitta di martedì contro l’Italia, ha supera di misura la Slovacchia con il risultato di 4-3 in rimonta grazie ai due punti decisivi segnati nella parte bassa del quinto inning con un lungo fuoricampo nell’esterno centro battuto da Ferdinand Obed che ha reso vano il doppio del vantaggio slovacco (parte alta del quinto) battuto da Mario Gottchall. L’Austria era già passata in vantaggio nel secondo inning su errore ed una volata di sacrificio di Marcel Mariette, ma poi la Slovacchia è stata capace di rispondere nell’attacco seguente, ovvero nella parte alta del terzo, con cinque valide consecutive che hanno portato a soli due punti. A nulla è servita la partita completa (8 riprese) del lanciatore slovacco Jakub Izold (5SO, 4BB, 2PG) impegnato nel settimo spot del lineup (1-4).

[IL TABELLINO DI AUSTRIA-SLOVACCHIA](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-european-baseball-championship/schedule-and-results/box-score/84757)

LaGermaniaritrova compattezza e nella prima uscita della seconda fase, allo stadioPasso Buole, piega di misura (3-2) laFrancia, al termine di una partita ben giocata dalle due squadre. Per quattro inning la scena è tutta per i partenti Prioul (5bv-2so in 4.1rl) e Wilhelm (2bv-5so in 7.1rl) che lasciano a secco i due attacchi. I tedeschi sbloccano lo 0-0 di partenza al 5° grazie alla valida di Schimdt e alla volata di sacrificio di Brenk. Al settimo arri anche il 3-0 della Germania, sulla hit di Helmig, risultato il miglior battitore della gara a 3/4. La Francia si è rifatta sotto all’ottavo turno: Jimiminian fa segnare con un singolo Vissac. I transalpini trovano anche il 2-3 grazie ad un lancio pazzo che permette a Brossier di correre a casa. Non succede altro fino alla fine per il buon rilievo di Brenk che ottiene la salvezza.

[IL TABELLINO DI GERMANIA-FRANCIA](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-european-baseball-championship/schedule-and-results/box-score/84760)

Sorretta a dovere da Benjamin Johnson (4bv-1so), laSvezia, al “Giovanni Paolo II” di Avigliana ha inflitto una sonora lezione allaGrecia, 10-0 al 7°. Probabilmente sotto choc per la conclusione della prima fase, con la rocambolesca e la conseguenze esclusione dai quarti, gli ellenici non sono mai riusciti a tenere a freno i battitori e i corridori che sono andati a segno consecutivamente nei primi sei inning, mettendo insieme 11 valide (2/3 Joel Johnsson, Brandt e Melendez; 2/4 Melin), contro le quattro della Grecia. La Grecia si è presentata con l’ex Grosseto Baseball Bourdianotis (3rl-8bv-3so), rilevato da Christidis e Orfanidis. La Grecia dovrà cercare di evitare la retrocessione alla poule B dovendosi confrontare con la Francia.

[IL TABELLINO DI GRECIA-SVEZIA](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-european-baseball-championship/schedule-and-results/box-score/84759)

Relegation 9°-12° posto,il programma di giovedì: ore 15, Avigliana, Svezia-Germania; ore 10,30 a Torino, Russia-Austria.

Relegation 13°-16 posto,il programma di venerdì: ore 10, a Settimo, Ucrania-Slovacchia, ore 10,30, a Torino, Grecia-Francia.

