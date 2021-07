(AGENPARL) – mer 14 luglio 2021 Il meteo condiziona lo svolgimento della Coppa Campioni 2021 di baseball, in corso a Ostrava e Frydek Mistek (Repubblica Ceca), interrompendo il programma e costringendo il rinvio di Parma Clima-Ostrava. UnipolSai Bologna, vincente in 5 inning su Rouen, procede a passi spediti verso la semifinale.

Risultati 14 luglio:

Girone A

Rouen Huskies – UnipolSai Bologna 1-17 (in 5 inning)

Curacao Neptunus – Heidenheim Heidekoepfe sospesa per maltempo sul 3-1 e rinviata al 15/7

Girone B

Bonn Capitals – L&D Amsterdam 14-13

Ostrava Arrows – Parma Clima rinviata al 15/7

Programma 15 luglio:

ore 10:00 a Ostrava – Ostrava Arrows vs Parma Clima

ore 11:00 a Frydek Mistek – prosecuzione di Curacao Neptunus vs Heidenheim Heidekoepfe

ore 13:30 a Ostrava – L&D Amsterdam vs Parma Clima

ore 16:00 a Frydek Mistek – Rouen Huskies vs Heidenheim Heidekoepfe

ore 17:30 a Ostrava – UnipolSai Bologna vs Curacao Neptunus

ore 21:00 a Ostrava – Bonn Capitals vs Ostrava Arrows

