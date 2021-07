(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 Nel primo giorno di Coppa Campioni di baseball, la UnipolSai Bologna campione in carica vince nel rush finale contro Heidenheim per 4-3 con una valida decisiva di Ericson Leonora, mentre nell’altro confronto italo-tedesco arriva la sconfitta per il Parma Clima contro i Bonn Capitals col punteggio di 5-4.

[ARTICOLO COMPLETO](http://www.fibs.me/Champions-2021-2)

Risultati della prima giornata di Coppa Campioni Baseball 2021:

Girone A

Curacao Neptunus – Rouen Huskies 14-4 (dopo 8 riprese)

UnipolSai Bologna – Heidenheim Heidekoepfe 4-3

Girone B

Parma Clima – Bonn Capitals 4-5

L&D Amsterdam – Arrows Ostrava 8-6

Il calendario della seconda giornata:

Bonn Capitals vs L&D Amsterdam alle ore 10:30 a Ostrava

Rouen Huskies vs UnipolSai Bologna alle ore 15:00 a Ostrava

Heidenheim Heidekoepfe vs Curacao Neptunus alle ore 17 a Frydek Mistek

Arrows Ostrava vs Parma Clima alle ore 19:30 a Ostrava

