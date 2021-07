(AGENPARL) – gio 15 luglio 2021 Con un doppio colpo d’autorità il Parma Clima conquista il pass per le semifinali alla Coppa Campioni e affronterà la UnipolSai Bologna, vittoriosa nel rocambolesco confronto con i Curacao Neptunus. Questi ultimi se la vedranno con i Bonn Capitals nell’altra semifinale.

[ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/news/coppa-campioni-parma-clima-e-unipolsai-bologna-in-semifinale)

Risultati 15 luglio:

Girone A

Curacao Neptunus – Heidenheim Heidekoepfe 11-5

Rouen Huskies vs Heidenheim Heidekoepfe 6-19

UnipolSai Bolognavs Curacao Neptunus 18-14 (a 7 inning)

Girone B

Ostrava Arrows vs Parma Clima 8-13

L&D Amsterdam vsParma Clima 6-11

Programma semifinali 16 luglio:

ore 15 a Ostrava – UnipolSai Bologna vs Parma Clima

ore 17 a Frydek Mistek – Bonn Capitals vs Curacao Neptunus

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

[www.fibs.it](http://www.fibs.it/)

http://www.fibs.it/____________________________________________

🔊 Listen to this