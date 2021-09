(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 Buongiorno, al link qui sotto potete scaricare gli highlight della partita in oggetto per vostro libero utilizzo

[[Icona mov] BASE HL SKY EBC 21 ITA-CRO 16-09-21.mov](https://feditabaseball-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marco_landi_fibs_it/EfVI7lx8S9FOk6L7ToUBqqcBlW_8Fzo7JwsjHnolmpOMeA?e=3QwfB6)

[News della partita](https://www.fibs.it/it/news/litalia-batte-la-croazia-al-termine-di-una-sfida-appassionante-e-vola-in-semifinale)

Ufficio Stampa

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

[www.fibs.it](http://www.fibs.it/)

PPlease consider the environment before printing

🔊 Listen to this