(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 Buongiorno, al link qui sotto potete scaricare gli highlight delle partite in oggetto per vostro libero utilizzo

Please see at the link below free-to-use highlight of the European Baseball Championship Piemonte 2021 finals

Bronze Medal Game: ITA-ESP 2-0

[[Icona mov] BASE HL SKY EBC 21 ITA-ESP 19-09-21.mov](https://feditabaseball-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marco_landi_fibs_it/EcCnX6IIQS5LiVFp9DROX5kBl7QmopeuhG31_Ul_msVvSQ?e=sYbyT3)

[News](https://www.fibs.it/it/news/litalia-mata-la-spagna-e-si-regala-un-bel-bronzo-a-piemonte-2021)

Gold Medal Game: NED-ISR 9-4

[[Icona mov] BASE HL SKY EBC 21 NED-ISR 19-09-21.mov](https://feditabaseball-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marco_landi_fibs_it/EdTeqr_zZQtCnEluj3eImFQBN1QDV4xBoWUC9SRc2N5yMw?e=BbnVtV)

[News](https://www.fibs.it/it/news/ebc-21-final)

🔊 Listen to this