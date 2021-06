(AGENPARL) – mar 15 giugno 2021 EUROPA. RIZZOTTI (FI): ORGOGLIOSA PER ELEZIONE A VICEPRESIDENTE GRUPPO PPE IN CONSIGLIO D’EUROPA

“Sono orgogliosa ed emozionata per essere stata eletta vicepresidente del gruppo PPE nel Consiglio d’Europa. Ringrazio il presidente Berlusconi e tutti i colleghi che mi hanno accordato la loro fiducia. Onorerò questo prestigioso incarico con impegno e passione, consapevole della sua importanza all’interno di un gruppo che da sempre difende i valori popolari, liberali e cristiani, e che nel Consiglio d’Europa è in prima linea per promuovere i diritti umani e la democrazia”. Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Maria Rizzotti.

