(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 EUROPA: PRESTIGIACOMO (FI), PARTITI ROMPANO INDUGI E SPOSINO IDEA BERUSCONI

“Le lungimiranti parole del presidente Berlusconi sul futuro dell’Europa pongono l’intera classe politica di fronte a una scelta di campo molto chiara: dalla parte della storia per guidare il cambiamento ed essere protagonisti attivi nel risiko dei nuovi assetti internazionali, oppure inseguire i fantasmi del passato e restare immobili in attesa di non si sa bene cosa e chi? Forza Italia, con il suo leader ha indicato la strada. L’auspicio è che anche le altre forze politiche presenti in Parlamento rompano gli indugi e si schierino senza remore dalla parte dell’Europa unita, così come auspicata da Silvio Berlusconi”. Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo.

