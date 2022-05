(AGENPARL) – dom 15 maggio 2022 EUROPA, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): CITTÀ UNICA TRA ITALIA E SLOVENIA NON È IDEA MARZIANA

“Sui giornali di oggi il sindaco di Gorizia dice che sono un marziano.

Ciò perché, secondo Lui, l’idea e la proposta di Città unica rappresenterebbe una forma di omologazione.

Sono certo che cambierà idea non appena avrà consultato un dizionario. Avrà allora chiarissima la differenza tra unità, identità ed omologazione. E comprenderà immediatamente che la strada per il futuro è solo quella davanti a Lui, non quella che, dietro di Lui, ha caratterizzato il passato.

Gorizia e Nova Gorica hanno l’opportunità, grazie a una irripetibile combinazione di eventi, dalla Capitale della cultura all’ex presidente del Gect Golob, nuovo premier sloveno, ed all’ex sindaco di Nova Gorica Arcon ministro, di dare una svolta alla loro storia. Va fatto e va fatto ora, senza perdersi in retoriche da anni 50, ormai superate e dannose”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin.

