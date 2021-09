(AGENPARL) – mar 28 settembre 2021 Europa, Garavini (IV): “Next Generation dimostra che l’Unione sognata da Spinelli è la risposta migliore alle crisi”

La senatrice intervenendo al Forum Spinelli 2021 in corso a Berlino

Roma, 28 set. – “Il piano Next Generation EU dimostra che l’Europa immaginata da Altiero Spinelli è la risposta migliore alle crisi. Perchè conferma che dai momenti critici si esce solo insieme. Durante l’emergenza Covid, l’Unione ha dimostrato di saper funzionare. Non era una cosa ovvia. Mostra che l’Europa sa lavorare nella sua ora più buia. Per questo, nonostante tutte le difficoltà, la pandemia ha fatto avvicinare l’Unione ai cittadini”. Lo ha dichiarato la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente commissione esteri, intervenendo al Forum Spinelli 2021 in corso a Berlino.

“Ora dobbiamo decidere come le misure contro la pandemia possano diventare strumento per rafforzare l’Europa a lungo termine. Realizzando una futura politica finanziaria comune, una futura gestione della sicurezza comune dei prestiti e una politica comune del mercato del lavoro. L’Europa si è dimostrata capace di agire. Ora è importante plasmare il futuro su questa base. Per rendere la nostra Unione più ecologica, più digitale, più equa ed economicamente più forte” ha concluso la senatrice.

Barbara Laurenzi

