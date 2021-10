(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 Europa, Garavini (IV): “Alleanza Italia-Germania centrale per il futuro dell’Unione”

La Vicepresidente della Commissione Esteri in Senato alla conferenza di Karlsruhe per una lectio magistralis, link streaming in italiano https://youtu.be/NMqq_jJ6XxY

Roma, 28 ott. – “L’Europa che esce dalla pandemia è un’Unione più forte. Rinsaldata nei suoi valori fondanti di solidarietà. Condivisione. Equità. Adesso occorre fare uno scatto ulteriore per affrontare con queste premesse le nuove sfide. A partire dal cambiamento climatico, la transizione energetica e digitale, la ripartenza economica. Italia e Germania possono giocare un ruolo chiave in questo scenario”. Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente commissione Esteri, che venerdì interverrà alla conferenza promossa dalla Akademie di Karlsruhe, in Germania.

“Da un lato il nostro paese può contare su una leadership autorevole e fortemente europeista, come quella del premier Mario Draghi. Dall’altro la Germania si avvia a una nuova coalizione di governo di fatto guidata da un esponente come Olaf Sholz, che si è sempre dimostrato amico dell’Europa e dell’Italia”.

La senatrice, che terrà una lectio magistralis dal titolo ‘Nelle radici dell’Europa la forza del suo futuro. Perché un’alleanza fra Italia e Germania fa bene all‘Ue’, è stata invitata a intervenire in virtù del suo ruolo di mediatrice tra Italia e Germania e profonda conoscitrice dei popoli europei, tanto da essere stata insignita nel 2015 dell’onorificenza della Croce di Commendatore come ‘costruttrice di ponti in Europa’ dall’allora Presidente della Repubblica tedesco, Gauck.

“L’amicizia fraterna fra Italia e Germania – aggiunge Garavini – è stata rafforzata nei mesi di emergenza sanitaria, grazie anche alle azioni di solidarietà da part dei tedeschi nei confronti del nostro popolo, con l’accoglienza di pazienti italiani nelle strutture ospedaliere di alcuni Laender tedeschi e con l’invio di ausili medici Questo rapporto forte e sincero diventa oggi premessa per le relazioni future in Unione Europea”.

La conferenza dell’Akademie di Karlsruhe si svolge con cadenza annuale dal 1983 e vede la partecipazione di personalità note a livello internazionale, invitate a intervenire in virtù del loro ruolo di interpreti della realtà a livello istituzionale, sociale o culturale. Tra i relatori intervenuti in passato, il Cardinale Agostino Casaroli, Jehan Sadat, Mohamed El Baradei, Wangari Maathai e Viviane Reding.

Sarà possibile seguire l’evento in italiano al link streaming: https://youtu.be/NMqq_jJ6XxY

Lo stesso link è disponibile per i media on line e radiotelevisivi, per la messa in onda in diretta o il rilancio delle immagini della conferenza.

L’intervento della senatrice Garavini è previsto a partire dalle 18.25 di venerdì 29 ottobre.

Barbara Laurenzi

