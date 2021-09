(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 Europa: Casino (FI), Berlusconi ha indicato con chiarezza strada da seguire

“Le parole del presidente Berlusconi al vertice del PPE hanno dimostrato ancora una volta quanto egli sia un vero leader, uno statista, un punto di riferimento, insieme a Forza Italia, della grande famiglia dei popolari europei. In pochi minuti ha indicato con chiarezza la strada che l’Unione Europea deve necessariamente imboccare per continuare ad essere tra gli attori principali nello scacchiere internazionale nei prossimi anni, con un’unica politica estera e di difesa che ne rafforzi l’integrazione politica e l’unità. Solo così, l’Unione Europea potrà tutelare i propri valori e gli interessi dei suoi cittadini ed essere davvero forte e credibile”. Lo scrive in una nota Michele Casino, deputato di Forza Italia.

