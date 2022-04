(AGENPARL) – ven 22 aprile 2022 Euroflora, nelle gelaterie Confesercenti e al Mercatino del Duca

arriva il gusto “La Rosa di Genova”

Una “Rosa di Genova” per Euroflora: è il nome del gusto speciale che i

gelatieri artigianali aderenti a Confesercenti hanno in serbo per i

giorni della grande rassegna florovivaistica che, dopo quattro anni,

torna ai Parchi di Nervi dal 23 aprile all’8 maggio: saranno circa una

ventina le gelaterie di Genova e provincia che, per l’occasione,

proporranno al pubblico uno squisito gelato alle rose variegato con

una freschissima salsa al lampone.

La “Rosa di Genova” verrà inoltre offerta in degustazione al

“Mercatino del Duca”, mercato di merci varie che Confesercenti

organizza in piazza Duca degli Abruzzi da sabato 23 a lunedì 25

aprile.

Di seguito l’elenco delle gelaterie aderenti, da tutta Genova e provincia:

Gelateria Caprafico (via Caboto 19R – via Cesarea 14r)

Caffè Cremeria Ciarapica (via Francesco Domenico Guerrazzi 8/10r)

The New 3 baby (via Tortosa 52r)

Gelateria Chicco (via Oberdan 120r)

Gelateria Bixio (via Nino Bixio 5Br)

Just Balilla (via Cesarea 121)

Vaniglia Gelateria Artigianale (via XX settembre 70)

Il Mio Gelato (chiosco in corso Italia)

Cremeria Buonafede (via Luccoli 12r; via degli Orefici 59r)

Pasticceria Gelateria Caffetteria Quaglia (via Cantore 113-115r)

La Cremeria delle Erbe (vico delle Erbe 17)

Gelateria Paciuga (via di Santa Zita 38)

Gelateria Gaggero (via Murcarolo 77r)

Fruit & Ice-Cream Factory (via San Lorenzo 55r)

Bar Auriga (via Garibaldi 147, Camogli)

Gelateria Cavassa (Lungomare Bettolo 31, Recco)

Gelateria Calissi (via Garaventa 33, Uscio)

Bar Simoni (via Roma 33, Masone)

Gelateria I Giardini di Marzo (piazza Dante 28, Varazze; via Ciambrini

16, Celle Ligure)

🔊 Listen to this