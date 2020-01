(AGENPARL) – Roma, dom 19 gennaio 2020

(IN AGGIORNAMENTO) Il Setterosa c’è. Travolge la Francia 18-6 e lancia segnali di ripresa. Bianconi best scorer con 5 gol. Primo gol in questo europeo per capitan Queirolo e nuovi minuti per il secondo portiere Sparano, che subentra a Gorlero a 4’29” dalla fine. E’ la partita che apre il programma della quinta ed ultima giornata della fase preliminare di EuroBudapest 2020. Quella decisiva per il terzo posto del gruppo B.Ora si deve attendere l’esito di Grecia-Russia alle 17.30, di cui affronteremo la vincente nei quarti di finale martedi 21 giugno alle 17.30.

L’ultimo precedente tra Italia e Francis è di quasi un anno fa, 12 febbraio 2019 a Mulhouse in Europa Cup, fare preliminare, col successo azzurro di 14-8. L’ultimo precedente agli Europei è quello di Barcellona 2018, sempre nel girone prelimimare, con un’altra larga vittoria (11-3).

La partita. Le prime sette in acqua sono Gorlero, Garibotti, Queirolo, Bianconi, Palmieri, Chiappini e Carrega. L’inizio sembra buono. Dopo 57 secondi Bianconi sfrutta la prrima superiorità (fuori Guillet) e dopo 2″38″ Garibotti fa 2-1 con un tiro dei suoi. Poi d’improvviso tutto si complica, proprio nel momento che sembrava più favorevole all’Italia. Minuto 4’36”, succede di tutto: gol annullato alle azzurre (due metri), rigore assegnato dal Var per fallo di Radosavljevic (secondo personale) ed espulsione definitiva della stessa numero 8 francese per proteste. Garibotti si presenta ai cinque metri, il portiere Gaal si fa spedire nel pozzetto poiché si muove troppo e al suo posto va la numero 11 Clerc. Trascorre troppo tempo e allora Arianna, forse si innervosice e colpisce la traversa. Nell’azione successiva arrtiva il pareggio della Francia, ma all’ultimo assalto, a 9 secondi dalla chiusura per primo tempo, bomber Bianconi riaggiusta le cose. Il secondo tempo è senza scampo per la Francia: il Settesosa sale sulla giostra e piazza il break di 4-0 (5-0 se si considera il gol di Bianconi a fine primo periodo) che la manda in orbita. Arriva anche il primo gol in questi Europei del capitano Elisa Queirolo al minnuto 5’16”. Bianconi è la più ispirata, poker in due tempi e manita sul terzo rigore. La Francia, che nelle partite precedenti era sembrata più solida, prova a crederci ancora ma il solo gol di Clerc non basta a spaventare il Setterosa di oggi. Ancora tanta Italia nel terzo periodo, che nuota e si diverte come chiede il suo cittì, e manda a segno un po’ tutte; la squadra ora è tranquilla e lo si capisce dalla sicurezza con cui Garibotti esplode il destro nel nuovo rigore concessole. La numero 3 si muove da leader: chiama, detta i passaggi, tira, segna e difende. Aiello e Palmieri si fanno sentire al centro: Rosaria con la sciarpata da il via alla goleada (2-4) e Valeria fa doppietta nel terzo tempo. Si arriva agli ultimi otto minuti con la squadra di Zizza avanti 14-5 e quella di Bruzzo con Radosavljevic e Daule fuori per limite di falli. A queste si aggiungono subito Mahieu e Deschampt e l’Italia, affamata di gol e finalmente spensierata, scorre il pallottoliere. A 4’29” dalla fine Sparano entra al posto di Gorlero e aggiunge minuti al suo europeo. Time-out francese a 27″ dalla sirena: Tabani intercetta la palla.

Foto Staccioli/Deepbluemedia.eu

Fonte/Source: https://www.federnuoto.it/feed-rss-pallanuoto/35804-eurobudapest-italia-francia-marted%C3%AC-i-quarti.html