(AGENPARL) – sab 02 ottobre 2021 A FERRARA I CAMPIONATI INTERNAZIONALI EURO TRIGAMES, 350 ATLETI CON SINDROME DI DOWN DA 17 PAESI. MARTEDì LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE CON SFILATA NEL CENTRO CITTÀ. IL MINISTRO STEFANI: “DOPO SUCCESSO PARALIMPIADI SPORT ANCORA PROTAGONISTA CON EVENTO CHE DÀ LUSTRO ALL’ITALIA”

Ferrara, 2 ott – “Ferrara si prepara ad accogliere la prima edizione di un grande evento internazionale, che nei numeri conferma la sua portata: circa 350 atleti, oltre 150 tra accompagnatori, medici e componenti degli staff, da 17 Paesi, un centinaio di tirocinanti. Un evento che darà lustro all’Italia. Sono felice che lo sport, dopo le Paralimpiadi, torni protagonista. Ed è una grande soddisfazione che l’Italia – che tante medaglie ha conquistato – sia ancora una volta al centro dell’attenzione internazionale”. Sono parole del ministro per le Disabilità Erika Stefani che oggi – nel giorno della presentazione della prima edizione degli Euro Trigames – ha inviato in Comune un proprio messaggio di ringraziamento e congratulazioni per l’imminente avvio della manifestazione sportiva internazionale che richiamerà a Ferrara centinaia di atleti di 8 diverse discipline (atletica leggera, calcio a 5, judo, nuoto, nuoto sincronizzato, pallacanestro, tennis, tennistavolo) in 26 eventi sportivi e in cinque diverse location cittadine. Si parte martedì 5 ottobre, alle 10 da piazza del Municipio di Ferrara, con la sfilata delle delegazioni, fino allo stadio, dove è prevista la cerimonia di inaugurazione. Da mercoledì 6 ottobre al via le gare tra la palestra “Carducci”, il campo scuola “Giampaolo Lenzi”, il Palapalestre, la palestra “Govoni” e la piscina “Beethoven”, fino a domenica 10 ottobre. Proprio domenica alle 17 si terrà la cerimonia di chiusura al Palasport, alle 17. A metà del calendario delle competizioni, venerdì 8 ottobre, dalle 14 alle 18, palazzo Giordani, in corso Ercole I d’Este ospiterà il meeting degli atleti. “Questo non è solo un grande evento, è uno straordinario evento – ha detto l’assessore al Bilancio della Regione Emilia-Romagna Paolo Calvano -, che si inserisce nel ricco calendario dell’Emilia Romagna e che rende ancora più coesa la nostra comunità”.

“Sarà una grande festa, aperta a tutti e pronta ad accogliere un vasto pubblico”, ha detto il presidente del comitato organizzatore Stefano Di Brindisi, mentre il docente, ideatore e promotore della competizione, che ha ottenuto il placet internazionale, Alessandro Grande ha sottolineato come l’obiettivo sia stato raggiunto anche grazie a un vasto coinvolgimento che, oltre a istituzioni e sigle, ha riunito anche tante aziende, liberi professionisti, privati. L’assessore comunale Andrea Maggi (Sport) ha sottolineato “la passione e la determinazione organizzativa” messa in campo, l’assessore Matteo Fornasini (Turismo) ha rimarcato che “questo grande evento sarà anche l’occasione, per tanti, per ammirare Ferrara, alloggiando in strutture del territorio”. “Un’occasione importante per la città, confidando che sia la prima di una lunga serie”, ha auspicato l’assessore Cristina Coletti (Politiche Sociali), mentre il garante delle persone con disabilità del Comune di Ferrara, Davide Conti ha rivelato di essere “pieno di gioia” per questo appuntamento.

Sul palco anche due degli atleti che a giorni saranno impegnati nelle competizioni, Valerio Rolfini e Lorenzo Ottaviani, che hanno salutato i presenti e gli altri partecipanti che, da tutto il mondo, si confronteranno sui campi gara.

🔊 Listen to this