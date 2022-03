(AGENPARL) – lun 07 marzo 2022 Online il Rapporto sulla precarietà sociale 2022

Disponibile sul sito dell’Eurispes il Rapporto sulla Precarietà Sociale 2022. Il Rapporto presenta le valutazioni e gli orientamenti elaborati dal un gruppo di esperti internazionali che hanno partecipato, lo scorso anno, alla Conferenza annuale organizzata dalla Rete europea di ricerca “SUPI – Precarietà e Insicurezza Sociale” in collaborazione con l’Eurispes, che si è svolta in forma ibrida a Berlino e Roma. La Rete, di cui il nostro Istituto è un membro permanente e fondatore, è coordinata dalla FREIE Università di Berlino. Il Rapporto è un contributo di riflessione per un approccio adeguato alla complessità dei processi di precarizzazione diffusi nelle nostre società, la cui gravità è stata fortemente accentuata dalla pandemia. Il testo integrale è visualizzabile al seguente link https://eurispes.eu/en/report-research/rapporto-supi-sulla-precarieta-sociale-2022/ previa iscrizione al sito.

Invito webinar. Cultura ed economia: investire sul capitale umano per lo sviluppo del Paese

Giovedì 10 marzo 2022, dalle ore 15,00, si svolgerà il 5° Incontro promosso dal Laboratorio sul capitale umano dell’Eurispes in modalità online dal titolo “Cultura ed economia: investire sul capitale umano per lo sviluppo del Paese”.

Sarà affrontato ed analizzato in questa occasione il tema degli investimenti sul capitale umano come fattore che produce innovazione e, in particolare, l’importanza di questo àmbito calato nelle realtà regionali italiane e per superare il divario di genere esistente in diversi settori, dalla formazione alla produzione, fino alla politica.

I saluti iniziali sono affidati al Segretario generale dell’Eurispes, Marco Ricceri.

In apertura dei lavori è previsto l’intervento del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini.

Ospite del Laboratorio: l’economista Guido Tabellini. Segue il dibattito con Laura Cavatorta, Amministratrice indipendente di società quotate FTSE MIB, Andrée Ruth Shammah, regista, artista e imprenditrice (Teatro Franco Parenti), Giangiacomo Schiavi, editorialista del Corriere della Sera, e Benedetta Cosmi, coordinatrice del Laboratorio.

Seminario sui giovani nel mercato del lavoro europeo promosso dalla Rete europea ENRLMM

Consigli di lettura

Rassegna Stampa Eurispes

DAL MAGAZINE ONLINE DELL’EURISPES*

La crisi russo-ucraina e il ruolo delle Nazioni Unite tra realtà e rappresentazione

Terzo settore, un laboratorio di partecipazione e cittadinanza. Intervista a Francesco Gentili

Transizione verde nel PNRR, dalla crisi ucraino-russa elementi di fragilità

