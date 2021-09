(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 Eurispes partner del 30esimo Forum Economico a Karpacz in Polonia

ll 30esimo Forum Economico dell’Europa Centrale e dell’Est quest’anno si terrà a Karpacz (Polonia) dal 7 al 9 settembre. Organizzato da oltre un quarto di secolo, il Forum Economico è diventato l’incontro più importante tra le élites politiche ed economiche dell’Europa centrale e orientale. Per tre giorni, Karpacz diventerà il cuore politico ed economico del Continente. Capi di Stato e di governo, ministri e parlamentari si incontreranno con imprenditori, giornalisti, studiosi ed esperti per discutere delle grandi questioni del nostro tempo.

“Legalità ed ecomafia”: Nicola Graziano, membro del Comitato Scientifico dell’Eurispes relatore all’incontro nell’àmbito del Festival itinerante del Giornalismo e della Conoscenza

Al mini-festival per immaginare il futuro Marco Omizzolo, ricercatore Eurispes

A Varese, a Villa Mirabella, domenica 12 settembre si svolgerà “Spazio collettivo: il mini-festival per immaginare il futuro”. L’evento si apre alle ore 11,00 con un incontro sul tema “Giustizia sociale e ambientale”; presenzieranno il dibattito Marco Omizzolo, sociologo dell’Istituto Eurispes e Mario Agostinelli, membro dell’Osservatorio nazionale PNRR.

