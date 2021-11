(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 Atti del webinar “Una ripresa senza ipoteche”

Quarta ondata, variante “omicron” e vaccino ai bambini. Report Osservatorio Tg Eurispes – CoRiS Sapienza

Premio Padre Pio al Cons. Giovanni Tartaglia Polcini del Comitato Scientifico dell’Eurispes

Si è svolta nella giornata di ieri la XX edizione del Premio Padre Pio da Pietrelcina. Quest’anno sono state premiate personalità del mondo religioso, delle istituzioni, dello sport, dello spettacolo, della scienza, dell’arte, dell’imprenditoria, della cultura e del volontariato. Nel corso della cerimonia è stato premiato, tra gli altri, Giovanni Tartaglia Polcini, Consigliere giuridico del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, nonché componente del Comitato Scientifico dell’Eurispes. A motivazione del riconoscimento la testimonianza umana, culturale e cristiana che ha saputo donare attraverso il suo lavoro.

Il Direttore dell’Osservatorio Eurispes sulle Politiche fiscali premiato al primo Annual Meeting di ProiezionidiBorsa

Rassegna Stampa Eurispes

