EURIMAGES – DéCISIONS DE LA 158E RéUNION DU COMITé DIRECTEUR

41 member States/

41 Etats membres

Albania/Albanie

Argentina/Argentine*

Armenia/Arménie

Austria/Autriche

Belgium/Belgique

Bosnia and Herzegovina/

Bosnie-Herzégovine

Bulgaria/Bulgarie

Canada*

Croatia/Croatie

Cyprus/Chypre

Czech Republic/

République tchèque

Denmark/Danemark

Estonia/Estonie

Finland/Finlande

France

Georgia/Géorgie

Germany/Allemagne

Greece/Grèce

Hungary/Hongrie

Iceland/Islande

Ireland/Irlande

Italy/Italie

Latvia/Lettonie

Lithuania/Lituanie

Luxembourg

Montenegro/Monténégro

Netherlands/Pays-Bas

North Macedonia/ Macédoine du Nord

Norway/Norvège

Poland/Pologne

Portugal

Romania/Roumanie

Russia/Russie

Serbia/Serbie

Slovakia/Slovaquie

Slovenia/Slovénie

Spain/Espagne

Sweden/Suède

Switzerland/Suisse

Turkey/Turquie

Ukraine

*Associate member /Membre associé

Décisions du Comité de direction d’Eurimages

Soutien à la Coproduction

Strasbourg, 29.05.2020 – Lors de sa 158^e réunion par vidéo conférence, le Comité de direction du Fonds Eurimages du Conseil de l’Europe a accordé un soutien à la coproduction de 19 projets de longs métrages de fiction, de 2 films d’animation et de 7 documentaires pour un montant total de 6 138 000 €.

Lors de cette réunion, les films réalisés par des femmes représentaient 34% des films examinés; 37.5% des projets ayant obtenu le soutien d’Eurimages sont portés par des femmes réalisatrices et l’enveloppe financière attribuée à ces projets représente 2 078 000 €, soit une part financière de 34% du montant total accordé.

Sabattier Effect – Eleonora Veninova (Macédoine du Nord) – 88 000 €

(Macédoine du Nord, Serbie)

Lucy goes Gangsta – Till Endemann (Allemagne) – 150 000 €

(Allemagne, Pays-Bas)

Sleep – Jan-Willem Van Ewijk (Pays-Bas) – 230 000 €

(Pays-Bas, Belgique)

Pink Moon (ex Methusalem) – Floor van der Meulen (Pays-Bas) – 250 000 €

(Pays-Bas, Italie, Slovénie)

Kerr – Tayfun Pirselimoglu (Turquie) – 70 000 €

(Turquie, Grèce, France)

Storm – Erika Calmeyer (Norvège) – 200 000 €

(Norvège, Suède)

Three – Juanjo Giménez (Espagne) – 300 000 €

(Espagne, France, Lituanie)

Boy from Heaven – Tarik Saleh (Suède) – 470 000 €

(Suède, France, Finlande)

A Greyhound of a Girl – Enzo D’Alo (Italie) – 430 000 € Film d’animation

(Luxembourg, Italie)

The Flats – Alessandra Celesia (Italie, France) – 110 000 € Documentaire

(France, Belgique, Royaume-Uni, Irlande)

In Absentia – Colm Quinn (Irlande), Jim Sheridan (Irlande) – 280 000 € Documentaire

(Irlande, Royaume-Uni, France)

Shanghai Youth – Wang Bing (Chine – France) – 130 000 € Documentaire

(France, Luxembourg, Chine, Pays-Bas)

Twist à Bamako – Robert Guédiguian (France) – 470 000€

(France, Canada)

Dreamers – Stéphanie Barbey (Suisse), Luc Peter (Suisse) – 100 000 €

(Suisse, Allemagne) Documentaire

Stray Bodies – Elina Psykou (Grèce) – 139 000 € Documentaire

(Grèce, Suisse, Italie, Bulgarie)

Saving One Who Was Dead – Vaclav Kadrnka (République tchèque) – 130 000 €

(République tchèque, République slovaque)

Power of Love – Jonas Rothlaender (Allemagne) – 120 000 €

(Allemagne, Finlande)

Dry Land – Agnieszka Woszczynska (Pologne) – 180 000 €

(Pologne, Italie, République tchèque)

Joan Verra – Laurent Larivière (France) – 400 000 €

(France, Allemagne, Irlande)

Happy Holidays – Scandar Copti (Palestine* – Israël) – 190 000 €

(Allemagne, Palestine*, France, Turquie)

La Abuela – Paco Plaza (Espagne) – 250 000 €

(Espagne, France)

Alcarràs – Carla Simon (Espagne) – 380 000 €

(Espagne, Italie)

My Fairy Troublemaker – Caroline Origer (Luxembourg) – 500 000 € Film d’animation

(Luxembourg, Allemagne)

A Vendredi Robinson – Mitra Farahani (Iran – France) – 120 000 € Documentaire

(France, Suisse)

Every Single Minute – Erika Hnikova (République tchèque) – 61 000 € Documentaire

(République tchèque, République slovaque)

As I Close My Eyes – Konstantin Bojanov (Bulgarie) – 160 000 €

(Suisse, Bulgarie, France)

The Conference – Ivan Tverdovsky (Fédération de Russie) – 80 000 €

(Fédération de Russie, Estonie)

How I Learned to Fly – Radivoje Raša Andric (Serbie) – €150 000

(Serbie, Bulgarie, Croatie)

__________________________

*Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d’un État de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre du Conseil de l’Europe sur cette question.

Soutien à la Distribution

Le Comité de direction du Fonds Eurimages du Conseil de l’Europe a accordé, dans le cadre du Programme de soutien à la distribution (Soutien « aux frais de marketing et publicité »), un soutien à 12 demandes de paiement soumises par 8 distributeurs, pour un montant total de 62 667 €. Ce montant a été octroyé comme suit :

SUISSE

· Filmcoopi Zürich:

· The German Lesson – Christian Schwochow (Allemagne) – 9 514 €

· Cineworx:

· Et Puis Nous Danserons – Lewan Akin (Suède) – 6 014 €

FEDERATION DE RUSSIE

· Capella Film:

· Espen in Search of Golden Castle – Mikkel Brænne Sandemose (Norvège) – 5 624 €

· Provzglyad:

· Chambre 212 – Christophe Honoré (France) – 8 873 €

· Portrait de la Jeune Fille en Feu – Céline Sciamma (France) – 8 166 €

TURQUIE

· Filmarti Film:

· Deux Moi – Cédric Klapisch (France) – 2 000 €

· Yeni Bir Film:

· Douleur et Gloire – Pedro Almodóvar (Espagne) – 3 003 €

· Dieu Existe, son Nom est Petrunya* – Teona Strugar Mitevska (Macédoine du Nord) – 3 502 €

· Little Joe* – Jessica Hausner (Autriche) – 3 484 €

CANADA

· MK2/Mile End:

· Alice et le Maire – Nicolas Pariser (France) – 2 344 €

· La Belle Epoque – Nicolas Bedos (France) – 7 547 €

· K-Films Amérique:

· Mais Vous Etes Fous – Audrey Diwan (France) – 2 596 €

Comme décidé par le Comité de direction d’Eurimages en octobre 2019, le Programme de soutien à la distribution est actuellement suspendu et par conséquent, aucune nouvelle demande de présélection n’a été acceptée en 2020. Les montants indiqués ici sont les montants attribués aux distributeurs présélectionnés dans le cadre du cycle 2019. Le programme était destiné uniquement aux professionnels basés dans les États membres d’Eurimages qui n’ont pas accès au programme de distribution Creative Europe – MEDIA de l’UE, c’est-à-dire l’Argentine, l’Arménie, le Canada, la Géorgie, la Fédération de Russie, la Suisse et la Turquie. Une étude indépendante sera bientôt lancée pour examiner les différentes options relatives à la mise en place d’une nouvelle forme de soutien à la distribution.

