EU/COUNCIL OF EUROPE “SOUTH PROGRAMME IV” TO BE LAUNCHED ON 23 NOVEMBER / LANCEMENT DU PROGRAMME CONJOINT UE/CONSEIL DE L’EUROPE « PROGRAMME SUD IV » LE 23 NOVEMBRE

EU/Council of Europe “South Programme IV” to be launched on 23 November

Participants will present joint objectives for the upcoming phase and will take stock of co-operation with Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Tunisia and Palestine(*) to promote human rights, rule of law and democratic governance in accordance with European and international standards, established during the previous phases of the programme

Two virtual live panels will include an interactive format during which participants will be able to share their ideas and comments on the new phase of the South Programme with a suggestion box on the webpage with the possibility of disseminating to social media.

· First live panel at 11:00 CET, on “How to step-up regional dialogue in the Southern Mediterranean to fight against economic-crime?”

· Second panel at 14:00 CET, on “How to step-up regional dialogue in the Southern Mediterranean to combat violence against women and girls?”

The event opens with welcoming addresses by Verena Taylor, Director of the Office of the Directorate General of Programmes (Council of Europe) and by Henrike Trautmann, Acting Director, Southern Neighbourhood, Turkey, Migration/Refugees and Security issues (DG NEAR, European Union).

It will be broadcast on the programme website and social media.

The working languages will be Arabic, English and French with simultaneous interpretation.

***

(*) This designation shall not be construed as recognition of a State of Palestine and is without prejudice to the individual positions of Council of Europe and European Union member States on this issue.

Lancement du programme conjoint UE/Conseil de l’Europe « Programme Sud IV » le 23 novembre

Les participants présenteront les objectifs communs pour la phase à venir et feront état de la coopération avec l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Tunisie et la Palestine (*) pour promouvoir les droits de l’homme, l’État de droit et la gouvernance démocratique conformément aux normes européennes et internationales, établie lors des précédentes phases du programme.

Lors de deux panels virtuels au format interactif, les participants pourront soumettre leurs idées et leurs commentaires sur ce que peut apporter cette nouvelle phase du Programme Sud dans la boîte à suggestions lancée à cet effet sur la page Web, avec la possibilité de diffuser sur les médias sociaux.

· Un premier panel à 11h CET sur « Comment renforcer le dialogue régional dans le sud de la Méditerranée pour lutter contre la criminalité économique ? »

· Un deuxième panel à 14h CET sur « Comment renforcer le dialogue régional dans le sud de la Méditerranée pour lutter contre la violence envers les femmes et les filles ? »

L’événement sera ouvert par Verena Taylor, Directrice du Bureau de la Direction Générale des Programmes (Conseil de l’Europe) et Henrike Trautmann, Directrice faisant fonction, Voisinage méridional, de la Turquie, de la migration/des réfugiés et des problèmes de sécurité (DG NEAR, Union européenne).

Il sera retransmis sur le site web du programme ainsi que ses réseaux sociaux

Les langues officielles seront l’anglais, le français et l’arabe. L’interprétation simultanée sera assurée.

***

(*) Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d’un État de Palestine et est ne porte pas préjudice à la position de chaque État membre du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne sur cette question.

