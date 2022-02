(AGENPARL) – Roma, 25 febbraio 2022 – “Sono stati registrati più casi di massacri e rappresaglie perpetrati da nazionalisti contro i coscritti non disposti a combattere per intimidire il personale delle unità dell’esercito ucraino”, ha detto Igor Konashenkov.

Come mezzo di intimidazione violenta, gli estremisti ucraini stanno compiendo linciaggi e massacri contro i militari che hanno deposto le armi o sono restii a continuare a combattere, ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov citando rapporti di ex militari ucraini.

“Sono stati registrati più casi di massacri e rappresaglie perpetrati da nazionalisti contro coscritti non disposti a combattere per intimidire il personale delle unità dell’esercito ucraino. Quei militari ucraini che hanno deposto le armi ne parlano”, ha detto il portavoce.

Il 21 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto la sovranità delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR). Successivamente sono stati firmati accordi di amicizia, cooperazione e assistenza reciproca con i loro leader.

Putin ha detto in un discorso televisivo giovedì mattina che in risposta a una richiesta dei capi delle repubbliche del Donbass aveva deciso di effettuare un’operazione militare speciale al fine di proteggere le persone “che hanno subito abusi e genocidi da parte del Regime di Kiev per otto anni”. Il leader russo ha sottolineato che Mosca non aveva intenzione di occupare i territori ucraini.

Il ministero della Difesa russo ha riferito più tardi giovedì che le truppe russe non stavano effettuando attacchi contro le città ucraine. Sottolineava che l’infrastruttura militare ucraina veniva distrutta da armi di precisione.