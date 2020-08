ESPLOSIONI A BEIRUT, EMMANUEL MACRON SI RECA SUL LOGO DELLA TRAGEDIA ED ASSICURA: “IL LIBANO NON è SOLO”. “VOGLIO ORGANIZZARE UNA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE”.

(AGENPARL) – Roma, giovedì 6 agosto 2020 -Emmanuel Macron è giunto questa mattina a Beirut città devastata dalla doppia esplosione, che martedì ha ucciso centinaia di persone e ferito diverse migliaia, creando un’atmosfera di apocalisse in una capitale , ma già in molte volte sanguinato da una storia tragica. Appena arrivato, ha twittato: “Il Libano non è solo “.La Francia ha inviato in Libano tre aerei per l’ assistenza militare e per il trasporto di ” un distaccamento di sicurezza civile con un posto sanitario mobile di cui 6 tonnellate di attrezzature ” e ” diversi medici di emergenza ” per “essere in grado di occuparsi molto rapidamente della meno 500 feriti ”. “ Oggi la priorità è l’aiuto, il sostegno incondizionato alla popolazione. Ma c’è la richiesta che la Francia porta avanti da mesi, anni, per riforme essenziali in alcuni settori ” , ha detto il capo di stato francese. ” Se queste riforme non verranno attuate, il Libano continuerà ad affondare ” , ha sottolineato. ” Aiuteremo a organizzare nei prossimi giorni ulteriore supporto a livello francese, a livello europeo ” , ha detto Macron. ” Voglio organizzare la cooperazione europea e, più in generale, la cooperazione internazionale “, ha aggiunto.

Le Liban n’est pas seul. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 6, 2020

Emanuel Macron si è in seguito spostato presso il porto – luogo della tragedia – dove ha incontrato squadre libanesi e francesi che stanno aiutando la popolazione, mentre 300.000 Beirut sono ora senza tetto.

La banca centrale del Libano ha incaricato banche e istituzioni finanziarie di concedere prestiti eccezionali in dollari a interessi zero ai singoli ed aziende colpite dall’esplosione del porto di Beirut. Le società di trasferimento di denaro dovrebbero distribuire i finanziamenti dall’estero al Libano in dollari, ha dichiarato separatamente la banca centrale. Prestiti eccezionali dovrebbero essere concessi indipendentemente dai limiti del conto del cliente, non comportare alcun interesse ed essere rimborsati in cinque anni. Ha detto che i prestiti possono essere rimborsati in sterline libanesi in base al tasso interbancario di 1.515 sterline al dollaro. A sua volta, la banca centrale avrebbe erogato prestiti in dollari a interesse zero alle banche e agli istituti finanziari che concedevano prestiti eccezionali.