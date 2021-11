(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BENEVENTO

COMUNICATO STAMPA

Nella mattinata odierna, all’esito di intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari del Comando Provinciale CC di Benevento

stanno dando esecuzione a diciotto ordinanze applicative di misure cautelari personali -di cui 8

agli arresti domiciliari e 10 misure interdittive del divieto temporaneo di contrattare con la

pubblica amministrazione- emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari di Benevento, su

richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di vari soggetti, pubblici ufficiali in

servizio presso la Provincia di Benevento, imprenditori e professionisti, che allo stato sono stati

ritenuti gravemente indiziati -a vario titolo e in concorso tra loro- dei delitti di corruzione

aggravata, turbata libertà degli incanti, rivelazione di segreti d’ufficio ed emissione di fatture o

altri documenti per operazioni inesistenti in relazione ad 11 procedure pubbliche di appalto

indette e/o gestite dalla Provincia di Benevento, Provincia di Caserta e Comune di Buonalbergo

(BN), nonché dei reati di tentativo di induzione indebita a dare o a promettere altre utilità,

tentativo di concussione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falso

ideologico.

E’ in corso altresì il sequestro preventivo, anche per equivalente, di somme di denaro pari a

complessivi 49.500,00 mila euro, costituenti il prezzo dei reati di corruzione finora accertati e di

cui si ritiene siano già stati acquisiti elementi in relazione alla loro effettiva consegna.

I particolari dell’indagine verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà

presso gli Uffici del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, a Benevento in via

Meomartini, alle ore 11,00 di oggi, nel pieno rispetto della normativa per evitare la diffusione

del contagio da corona-virus.

Il Procuratore della Repubblica

Aldo Policastro

