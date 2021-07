(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Benevento

COMUNICATO STAMPA

Benevento, 16 Luglio 2021

Nella mattinata odierna, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Solopaca hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, finalizzato alla confisca per equivalente, fino alla concorrenza di euro 318.485,13, nei confronti di una società operante nel settore dei cablaggi elettrici nonché del suo amministratore.

Gli accertamenti, in sintesi, hanno consentito di appurare che la società che ha emesso le fatture non avrebbe mai potuto fornire le prestazioni commerciali perché mera società “cartiera”, in quanto, dal giugno 2015, non disponeva di fattori di produzione, non possedendo né mezzi, né attrezzature, né dipendenti.

La società “cartiera”, infatti, continuando ad esistere sul mercato solo formalmente, ha emesso le fatture per operazioni inesistenti in favore della società destinataria del provvedimento di sequestro preventivo al fine di consentire a quest’ultima di indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi, in tal modo ottenendo un indebito risparmio di imposta.

L’operazione odierna costituisce un ulteriore positivo risultato raggiunto dall’Autorità Giudiziaria e dalla Guardia di Finanza, impegnate quotidianamente, a tutela della sicurezza economica e finanziaria dell’area della Valle Telesina, nelle attività volte al contrasto delle forme più insidiose di evasione fiscale e dei crimini finanziari.

Il Procuratore della Repubblica

dott. Aldo Policastro

