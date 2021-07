(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 *Scusandoci per l’errore, con la presente segnaliamo un refuso nei risultati precedentemente inviati. In rosso la correzione.

È festa per i ducali: il Parma Clima piega per 5-4 la UnipolSai Fortitudo Bologna al termine di una partita ricca di emozioni. Il derby della “Via Emilia” regala dunque la prima finalista della Coppa Campioni. Il Parma di Guido Poma adesso se la dovrà vedere con iBonn Capitals

[ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/news/coppa-campioni-il-parma-clima-detronizza-la-fortitudo-e-finale)

Risultati 16 luglio:

L&D Amsterdam Pirates – Rouen Huskies15-1 (7°)

UnipolSai Fortitudo Bologna–Parma Clima 4-5(semifinale)

Bonn Capitals – Curaçao Neptunus8-7(semifinale)

Heidenheim Heidekoepfe – SKSB Ostrava Arrows11-3

Programma 17 luglio:

h. 10.30

Rouen Huskies – Heidenheim Heidekoepfe

h. 15

UnipolSai Fortitudo Bologna – Curaçao Neptunus (finale 3° posto)

h. 19.30

Parma Clima – Bonn Capitals (finale oro)

Foto d’archivio (di Lauro Bassani/PhotoBass): Uno swing di Cesare Astorri (Parma Clima)

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

[www.fibs.it](http://www.fibs.it/)

http://www.fibs.it/____________________________________________

🔊 Listen to this