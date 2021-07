(AGENPARL) – sab 03 luglio 2021 Sicurezza, Pianese (Coisp): sentenza Cassazione è legittimazione violenza a poliziotti

“È inaccettabile legittimare, perfino mediante una sentenza della Cassazione, la violenza e le aggressioni nei confronti delle Forze dell’Ordine”. Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, in riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione (numero 25309) che consente di non punire le condotte violente nel caso in cui la lesione nei confronti di un Pubblico Ufficiale sia particolarmente lieve e il comportamento di chi lo compie non è abituale o reiterato. “Questa sentenza ci lascia letteralmente sgomenti: supporre che si possa prendere a calci o a pugni un poliziotto perché la ribellione è considerata l’unica difesa per impedire un atto percepito come ingiusto, come ad esempio un decreto di espulsione emanato dall’autorità giudiziaria, equivale a legittimare la violenza nei confronti delle donne e degli uomini delle Forze di Polizia. Continuando ad approvare provvedimenti di questo tipo e a pronunciare sentenze come questa, arriverà il momento in cui – continua Pianese – le Forze dell’Ordine non potranno più difendere il territorio e i cittadini senza subire aggressioni. Non bastavano le accuse nei confronti degli agenti che svolgono il proprio dovere per salvaguardare la sicurezza delle città, ora è arrivata questa sentenza assurda. La misura è colma e quest’ennesima decisione è la goccia che fa traboccare il vaso andando ad alimentare il clima di malumore e di delusione tra gli appartenenti alle Forze di Polizia” conclude.

Francesca Siciliano

