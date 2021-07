(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 Formazione sartoriale specializzata, una sinergia tra pubblico e privato per combattere la violenza di genere e favorire l’indipendenza di donne che si trovano in una situazione di fragilità sociale

Questo pomeriggio, nella cornice di Villa Abbondanzi, alla presenza della Ministra alle pari opportunità e della famiglia, Elena Bonetti, è stato illustrato ‘RicuciAMO’, progetto rivolto alle donne vittime di violenza, messo a punto dalla Romagna Faentina. Insieme a diverse imprese del territorio.

L’obiettivo del progetto, frutto del lavoro di mesi, è da un lato far acquisire alle donne che si trovano all’interno di percorsi di fragilità, competenze specifiche in ambito tessile per poi essere inserite nei circuiti lavorativi. Dall’altro essere di aiuto alle imprese del settore tessile che necessitano di manodopera altamente specializzata.

Il progetto prevede inoltre l’attivazione di un servizio di babysitteraggio rivolto ai figli delle donne che seguiranno il percorso formativo, conciliando così i ritmi della vita genitoriale con il lavoro.

“E’ un progetto di altissima qualità -ha detto il Ministro alle Pari opportunità, Elena Bonetti- perché consegna una prospettiva di speranza alle donne che sono vittime di violenza per ricostruire un percorso di vita in autonomia. Un elemento di fiducia dell’intera comunità quindi il volto della comunità stessa che si fa pronta ad accogliere il grido d’aiuto delle donne dando una prospettiva di rinascita. Questo progetto è quindi il volto di un’alleanza tra istituzioni e aziende, un volto condiviso e forte”.

Entrando nello specifico, alla prima edizione del progetto, che prevede 600 ore di lezione all’interno dei locali di Faventia Sales, parteciperanno dieci donne che successivamente proseguiranno il loro percorso formativo nelle aziende tessili del territorio che hanno aderito al progetto. Tra queste anche l’atelier di Elisabetta Franchi, nota stilista e imprenditrice famosa in tutto il mondo per le sue linee fashion che ha portato al pubblico la sua esperienza personale.

A moderare il pomeriggio, al quale hanno partecipato oltre alla Ministra Bonetti, la consigliera regionale Manuela Rontini, il sindaco di Faenza, Massimo Isola, è stata l’assessora alle Pari opportunità del Comune di Faenza, Milena Barzaglia la quale, oltre a illustrare nel dettaglio ‘RicuciAMO’ ha sottolineato quanto “La maggiore consapevolezza aiuterà le donne a non sentirsi sole e a denunciare, ma soprattutto traccerà la strada, purtroppo ancora lunga, per una vera e propria svolta culturale affinché la violenza di genere non trovi più spazio. Questo costituisce per me un piccolo ma fondamentale pezzetto di quella strada”.

