La Polizia di Stato fin dalle prime ore della mattina sta eseguendo in numerose province 50 misure cautelari per reati connessi all’indebito rilascio del Greenpass

L’articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, e condotta dai Poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona ha portato all’emissione di 50 misure cautelari in ordine ai reati continuati di corruzione, falso ideologico e peculato commessi in concorso da altrettanti indagati, coinvolti in numerose vicende corruttive, finalizzate all’indebito rilascio di Green Pass.

È stata applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti di un infermiere professionale addetto alle vaccinazioni presso un centro vaccinale di Ancona e la misura degli arresti domiciliari nei confronti di quattro soggetti ritenuti intermediari nei fatti corruttivi e nel rilascio indebito del green pass. Quarantacinque i soggetti destinatari della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria”

Roma, 10 gennaio 2022

