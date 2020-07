(AGENPARL) – mar 28 luglio 2020 +++ERRATA CORRIGE FNM non TRENORD+++

CS. FNM in Serravalle. Fumagalli (M5S Lombardia): “Provvedimento senza istruttoria, decisioni assunte fuori dal Consiglio”.

“Non è concepibile che arrivi in aula un provvedimento del valore di 350 milioni di euro che incide sull’assetto delle società di Regione Lombardia senza nessun passaggio in commissione. Non è democrazia assumere decisioni fuori dal Consiglio regionale, la Borsa decide per i lombardi.

Avevo chiesto di parlare della possibile acquisizione di Serravalle da parte di FNM il 17 settembre 2019 e sollecitato in data 8 gennaio 2020 con le audizioni di FNM Serravalle e Pedemontana in commissione Bilancio. Non solo non si è mai presentato nessuno ma addirittura mi venne negato accesso agli atti nonostante il giudizio favorevole del difensore civico regionale. La Pedemontana non ha depositato sul sito internet i bilanci del 2018 e del 2019 come previsto dalla Legge.

È grave dover votare un provvedimento privo della necessaria istruttoria”, così Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5S Lombardia.

“Nessuno sa dire dopo questa operazione quale può essere la quota detenuta da Regione direttamente in Pedemontana. Non è tollerabile lavorare in questo modo. Credo che si sia oltrepassato ogni limite e che se la maggioranza intende andare avanti con questo indirizzo autoritario la soluzione migliore sia lo scioglimento anticipato della legislatura”, conclude Fumagalli.

