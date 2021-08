(AGENPARL) – mar 31 agosto 2021 COMUNE di GIARRE

EVENTO PAROSSISTICO DEL 29 AGOSTO 2021

ORDINANZA SINDACALE LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE MOTOVEICOLI

ELENCO NUOVI SITI OVE CONFERIRE LA SABBIA VULCANICA

A seguito dell’evento parossistico di domenica 29 agosto 2021 che ha provocato nelle ore serali una

fitta pioggia di cenere vulcanica il Sindaco di Giarre Angelo D’Anna, al fine di tutelare l’incolumità

pubblica, ha emanato un’ ordinanza sindacale che stabilisce i seguenti limiti alla circolazione stradale:

 dal 30 agosto al 20 settembre 2021, gli autoveicoli circolanti nelle strade del territorio comunale

dovranno osservare il limite di 30 km/h; inoltre gli automezzi dovranno procedere con prudenza e tenere

una velocità, anche inferiore a quella prescritta al fine di evitare tamponamenti ed altre situazioni di

pericolo;

 dal 30 agosto al 5 settembre 2021 è fatto divieto di circolazione dei mezzi a due ruote nell’intero

territorio comunale. Dopo tale data e fino al 20 settembre per gli stessi mezzi è fissato il limite di

velocità di 30 km/h.

Con la medesima ordinanza, per consentire lo smaltimento della cenere vulcanica derivante da pulizia di

spazi privati e disciplinare ulteriormente le operazioni di raccolta e stoccaggio della sabbia vulcanica da parte

dei cittadini, è stato fatto DIVIETO ASSOLUTO di depositare i sacchetti in plastica o similari per il

conferimento della sabbia che pertanto dovrà essere depositata sfusa nelle seguenti aree di deposito

alcune delle quali nuove rispetto a quelle precedentemente individuate nei mesi scorsi:

San Giovanni Montebello – Via Di Bella (slargo San Pio), Via G. Borsì (slargo campo sportivo),

Macchia – Via Damasco angolo Via della Regione; Via delle Mimose angolo Via delle Gardenie;

Peri-San Camillo (area a parcheggio Via S. Pellico),

V.le Aldo Moro bassa – (zona campetto calcio “gabbia”, da non confondere con area retrostante le

tribune dello Stadio Regionale di V.le A. Moro in cui è fatto assoluto divieto di conferimento

sabbia vulcanica e qualsiasi genere di rifiuto);

San Leonardello (slargo retrostante la chiesa dismessa);

Altarello (area a parcheggio Via Ungaretti – slargo villetta S. Pio),

Miscarello (piazza);

Corso Messina (area a parcheggio adiacente Lidl);

Santa Maria La Strada (Via Penturo area antistante centro commerciale).

A tal proposito l’Assessore alla Protezione Civile Alfio Previtera fa appello ai cittadini chiedendo la massima

collaborazione in questo difficile momento e a seguire le superiori regole di conferimento depositando la

cenere vulcanica “sfusa”, senza utilizzare i sacchetti di plastica e soprattutto a non depositarla nei siti

provvisori già puliti e non più individuati quali centri di stoccaggio, come ad esempio lo slargo di Via

Regina Pacis o quello retrostante la tribuna dello stadio regionale di Viale A. Moro.

Giarre 31/08/2021

