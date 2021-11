(AGENPARL) – mar 16 novembre 2021 Si segnala che Valerio Lucciarini è il Presidente, e non il direttore, della Rete dei Comuni sostenibili come scritto nella nota inviata precedentemente.

Grazie per la collaborazione.

COMUNICATO STAMPA

La Rete dei Comuni sostenibili entra a far parte dell’ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Roma, 16 novembre 2021 – La Rete dei Comuni sostenibili entra ufficialmente a far parte dell’ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

“Una bellissima notizia che ci riempie di orgoglio – ha commentato Valerio Lucciarini De Vincenzi, Presidente della Rete dei comuni sostenibili – oggi l’Assemblea degli Aderenti dell’ASviS ha espresso parere favorevole ritenendo importante la nostra attività per conseguire gli obiettivi dell’Alleanza. Abbiamo avviato questo progetto ambizioso – spiega Lucciarini –, primo a livello europeo, per misurare e certificare la coerenza delle politiche territoriali con il principio di sviluppo sostenibile, favorendo il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) e delle linee guida del Benessere equo e sostenibile (Bes) a livello locale. Crediamo fortemente in nuovo modello di sviluppo, che sia sostenibile e più equo, e i Comuni in questa partita hanno un ruolo fondamentale e insostituibile, perché molti dei 17 Obiettivi riguardano competenze locali. Con la Rete e insieme all’ASviS – conclude Lucciarini – vogliamo aiutarli a immaginare e progettare un nuovo futuro strategico per i nostri territori”.

