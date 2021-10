(AGENPARL) – mer 27 ottobre 2021 Cotignola, 27 ottobre 2021

A Cotignola un Halloween speciale

con la “Cyberpunk parade 2077”

Domenica 31 ottobre dalle 17.30 tra giochi di fuoco, maschere di cartapesta e stregoneria

Tutto è pronto per il “Cyberpunk Halloween 2077”, che approda a Cotignola domenica

31 ottobre e animerà il centro città fino a tarda sera.

Alle 17.30 dalla scuola Arti e Mestieri di via Cairoli 6 partirà la parata delle sentinelle

girandolone che tra giochi di fuoco, sculture straordinarie, maschere di cartapesta e

streghe cyberpunk percorrerà le vie del centro per arrivare a palazzo Sforza, dove ci

sarà lo spettacolo di fuoco dei Mutonia.

Dalle 18.30 sotto il portico della biblioteca Varoli, Miky Salotto Sensoriale sarà a

disposizione per realizzare delle acconciature da brivido.

La serata proseguirà nel giardino di casa Varoli con la musica di Jerry e Matix +

Micio, le installazioni di Fabio Pignatta, lo street food dell’Agriturismo Viaggiante, i vini

della cantina Casadio e i cocktail di Cotignola Invita.

L’appuntamento, a partecipazione libera, è organizzato da Cotignola Invita con la

collaborazione dell’associazione Selvatica e il patrocinio del Comune di Cotignola.

🔊 Listen to this