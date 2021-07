(AGENPARL) – ven 02 luglio 2021 ASSISTENZA ANZIANI, IL CASO DELLA CRA DI POVIGLIO FINISCE IN REGIONE: INTERROGAZIONE DELLA LEGA

BOLOGNA, 2 LUG – La vicenda della casa di riposo “Le Radici” di Poviglio finisce sul banco della Giunta regionale. I consiglieri regionali della Lega, Maura Catellani e Gabriele Delmonte, depositeranno infatti un’interrogazione nella quale chiedono alla Regione come “intenda intervenire a tutela di un servizio continuativo di assistenza agli anziani che non aggravi la situazione traumatica e psicologica già aggravata da isolamento da Covid”.

L’atto ispettivo dei consiglieri regionali fa seguito alla richiesta avanzata da Nadia Lanfredi, consigliere comunale della Lega in consiglio Comunale a Poviglio, “di convocazione di un Tavolo Istituzionale di confronto per addivenire ad una soluzione che confermi la permanenza degli ospiti nella struttura di residenza, garantendo una continuità infermierista-assistenziale di medio-lungo periodo che garantisca la sussistenza dei parametri organizzativi di accreditamento”.

La casa di riposo “Le Radici” è di proprietà comunale e la sua gestione è affidata con un contratto di servizio all’Asp Progetto Persona – Azienda Intercomunale Servizio alla Persona in capo all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana.

I leghisti stanno facendo muro contro l’ipotesi di trasferimento degli ospiti della casa di riposo di Poviglio presso altre Asp del territorio, emersa dopo che il 4 giugno scorso l’assemblea dei soci aveva rilevato il problema connesso alla difficoltà a reperire personale infermieristico per il periodo estivo.

