+++ ERRATA CORRIGE +++ APPROVATE LE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PRESA IN CARICO DEI SOGGETTI AFFETTI DA SINDROME FIBROMIALGICA

ven 17 aprile 2020 Approvate le Linee di indirizzo per la presa in

carico dei soggetti affetti da sindrome fibromialgica L’Assessore alla Sanità, salute e

politiche sociali, Mauro Baccega comunica che il

Governo regionale, nella seduta di oggi, venerdì 17

aprile 2020, ha approvato le disposizioni attuative dei LEA

aggiuntivi regionali di cui all’art. 19, dell’allegato D,

della DGR n. 1241/2019, concernente le prestazioni per la cura della

sindrome fibromialgica, e, in particolare, le

Linee di indirizzo – all’Azienda USL della Valle

d’Aosta – per l’identificazione e il trattamento

dei soggetti affetti da sindrome fibromialgica. Con la presente deliberazione –

spiega l’Assessore Baccega – si compie un ulteriore

importante passo nella definizione delle prestazioni di assistenza

sanitaria aggiuntive regionali già approvate con la DGR

1241/2019. Questa volta, l’attenzione si è concentrata

sulla sindrome fibromialgica, per la quale, nel corso di questi mesi,

si è svolto un importante lavoro. Nello

specifico – continua l’Assessore – con le

Linee di indirizzo, si è tracciato il percorso di cura, a

partire da una corretta diagnosi della patologia, basata sulla

presenza di segni e sintomi caratteristici, su specifici criteri

diagnostici, nonché sull’esclusione di altre patologie,

fino a delineare l’approccio più appropriato per la cura,

di tipo multidisciplinare e multimodale, il quale comprende interventi

di tipo farmacologico e non farmacologico, ma anche l’educazione

a corretti stili di vita.Con la deliberazione approvata dalla Giunta

regionale, il coordinamento del Centro Sanitario Multidisciplinare

Pubblico Regionale – specializzato per la diagnosi e la cura della

sindrome fibromialgica, già previsto con deliberazione del

Direttore Generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta n.

581/2015 – è ora posto in capo alla Struttura semplice

dipartimentale (SSD) “Terapia del dolore”

dell’Azienda sanitaria locale.La proposta di deliberazione prevede

inoltre – precisa l’Assessore – che, a

seguito dell’avvenuta diagnosi di sindrome fibromialgica, in

considerazione del quadro clinico multiforme, con variabilità

nella tipologia di sintomi e gravità che tale patologia

può presentare, sia garantito ai pazienti l’accesso

gratuito ad una serie di prestazioni sanitarie, al fine di individuare

i corretti percorsi terapeutici individuali e garantire così

obiettivi di appropriatezza prescrittiva, di efficacia delle cure e di

efficienza in termini di spesa.È pertanto prevista l’istituzione,

con decorrenza dal 1° giugno 2020, di specifico codice regionale

di esenzione, avente durata pari ad 1 anno dalla data del rilascio da

parte della SSD “Terapia del dolore”, per una serie di

prestazioni che investono diverse discipline: la terapia del

dolore, la psicologia, la medicina fisica e

riabilitativa, la dietologia e la

psichiatria.La spesa annua per l’erogazione gratuita delle

prestazioni di specialistica ambulatoriale – sulla base di 184

pazienti affetti da sindrome fibromialgica in cura nell’anno

2019 comunicati dall’Azienda USL Valle d’Aosta e in

considerazione dell’incidenza attesa per l’anno 2020 –

è stata stimata in un importo pari a 60 mila euro, che

trova copertura, per l’anno 2020, nel trasferimento assegnato

all’Azienda medesima per i LEA aggiuntivi regionali.Infine, viene

istituito il Tavolo di lavoro multidisciplinare avente funzioni di

monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle misure approvate

con la deliberazione medesima. 0368mg Fonte: Assessorato della

