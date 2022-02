(AGENPARL) – ven 25 febbraio 2022 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 25 febbraio 2022

comunicato stampa

10 mila persone sulla spiaggia di Rimini per formare la scritta umana da record “Stop Climate Change”

L’iniziativa, in programma il 26 marzo, è promossa dall’associazione The Climate Route e patrocinata dal Comune di Rimini persensibilizzarela cittadinanzasulla lotta al cambiamento climatico

Una scritta umana formata da circa 10 mila persone che si disporranno sulla battigia di Rimini per formare tre parole dal significato molto chiaro: ‘STOP CLIMATE CHANGE’. È l’obiettivo delle volontarie e dei volontari di The Climate Route, l’associazione di promozione sociale organizzatrice di questa originale e inedita iniziativa – patrocinata dal Comune di Rimini – in programma il prossimo 26 marzo, quando il satellite Pléiades Neo transiterà a 620 km dalla Terra in corrispondenza delle spiagge riminesi e, alle ore 11.02 in punto, fotograferà dal cielo le tre parole chiave.

Una scritta umana che aspira al primato mondiale, ad essere la più grande mai scattata dallo spazio prima, per dire che il cambiamento climatico va fermato e per sensibilizzare il più ampio numero di persone possibile su una tematica centrale per il futuro dell’umanità.

“La nostra città sarà il teatro di un’iniziativa sull’educazione alla sostenibilità dalle dimensionisenza precedenti, con una modalità del tutto nuova, molto impattante dal punto di vista mediatico, che vuolerappresentareuno stimolo per le nostre coscienze– dichiara l’Assessora al Patto per il Clima del Comune di Rimini Francesca Mattei -.Il rispetto dell’ambiente e il contrasto al cambiamento climaticorappresentano dei punti fermi della nostra visioneurbana, comedimostranoanchei numerosiinvestimenti fatti in questi anniin senso green. Il futuro del pianeta è nelle nostre mani e comecittà diRimini lo vogliamo ribadire forte, sia con delle precise scelte di pianificazione delterritoriosia con eventiin grado dimobilitare la cittadinanzasu determinate questioni”.

“The Climate Route APS– spiegano gli organizzatori -è un’associazione nata a Rimini con l’intento di porre l’attenzione sui cambiamenti climatici e sui suoi effetti, uno fra tutti l’innalzamento del livello del mare,una questione che, negli anni a venire, interesserà ovviamente ancheRimini. L’idea è di coinvolgere10 mila persone,così da entrare nel libro dei record e, in particolare, nell’Official World Record. Per raggiungerequesto traguardo, saràdunquefondamentale lamassimapartecipazione della comunità,dalle scuole alle associazioni, dall’università alle attivitàeconomiche, in modo tale dacoinvolgereun pubblicopluralee accendere i riflettori su un tema di interesse collettivo”.

LASCRITTA:

La scritta sarà localizzata sui lidi di Rimini, dalla spiaggia numero 11 fino alla spiaggia libera adiacente al porto. Avrà una lunghezza di circa 500 metri e una larghezza di 32 metri con un perimetro totale di circa 2,5 km e una superficie di 6.500 metri quadrati. Queste dimensioni permetteranno al satellite Pléiades Neo direalizzareuna serie di foto a partire dalle ore 11:02, che testimonieranno l’impegno delle cittadineedei cittadinisulla questione climatica e ambientale,lasciandoun messaggio positivo visibile anche dallo spazio.

EVENTO GRATUITO: COME PARTECIPARE

Tutta la cittadinanza e tutte le associazioni di Rimini e della Romagna sono invitate a partecipare all’evento e afar parte di questo‘Selfie dallo Spazio’.