INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

GIURAMENTO CONSIGLIERI COMUNALI

ELETTO PRESIDENTE CC (BARBAGALLO ) E VICE PRESIDENTE CC (MUSUMECI)

GIURAMENTO SINDACO

Si è svolta stamane la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale eletto il 10 e 11 ottobre scorso.

La seduta è stata presieduta dal consigliere più votato Tania Spitaleri, che, dopo aver provveduto ad insediare il Consiglio Comunale, ha effettuato un breve intervento sottolineando l’orgoglio personale per la fiducia ricevuta dai cittadini che gli hanno consentito di essere stata il consigliere più votato e poter presiedere la seduta iniziale e la responsabilità da mettere in pratica per dare dignità alle istituzioni rappresentate.

Ultimato il breve intervento ha letto la formula di giuramento prevista dall’art. 45 dell’Ordinamento Enti Locali.

Analogo giuramento è stato effettuato da tutti i consiglieri comunali, che successivamente, dopo la presa d’atto di inesistenza di cause di incandidabilità ed incompatibilità, hanno proceduto con le votazioni per eleggere il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale.

Il consigliere Giovanni Barbagallo è stato eletto Presidente del Consiglio Comunale, ottenendo 12 voti su 16 in quanto altri 3 voti sono stati ottenuti da Leonardo Patanè e 1 voto da Salvatore Mauro.

Per la Vice Presidenza invece è stato scelto il consigliere Raffaele Musumeci che ha ottenuto 10 voti su 16 votanti in quanto è stata scrutinata una scheda bianca, una nulla perchè riportante un nominativo non facente parte dei 16 consiglieri comunali e 3 voti per il consigliere Leonardo Patanè.

IL consigliere Giovanni Barbagallo ha ringraziato tutto il consiglio comunale, anche coloro i quali non lo hanno votato e rivendicato con orgoglio di essere ancora una volta il consigliere più giovane dell’assemblea consiliare. Ha sottolineato anche il fatto che oggi, ricorrenza della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Consiglio Comunale è stato inizialmente presieduto da una donna..

Successivamente si è proseguito con il giuramento del Sindaco Leonardo Cantarella .

Nel corso di un suo breve intervento il primo cittadino giarrese, nell’augurare un buon lavoro al Consiglio Comunale ha preannunciato di voler nominare quali assessori, a completamento della composizione della Giunta Comunale, la dott.ssa Giuseppina Savoca, la dott.ssa Antonella Santonoceto che ricopre anche la carica di consigliere comunale e il dott. Giuseppe Cavallaro.

Giarre 25/11/2021

