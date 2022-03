(AGENPARL) – ven 18 marzo 2022 [Unione Sindacale di Base ]

UNIONE SINDACALE DI BASE – FUNZIONI LOCALI LIGURIA

Fermiamo quelli che vi vogliono negare il futuro.

FERMIAMO LO SCIPPO DEL TFR

DISINNESCHIAMOLATRAPPOLADELSILENZIOASSENSO

NOALFONDOPENSIONE PERSEOSIRIO!

Il 16 settembre 2021 è stato siglato, tra ARAN e alcune organizzazioni sindacali, unaccordo che introduce il meccanismo del silenzio assenso per l’adesione al fondoPerseo Sirio per gli assunti nella pubblica amministrazione a partire dal 1° gennaio 2019.Secondoquestoaccordo,leamministrazionidatricidilavorodovrannofornireadognunodi questi lavoratori un’apposita informativa relativa alla nuova modalità di adesione. Ilavoratori interessati avranno 6 mesi di tempo dalla data dell’informativa per comunicare ilproprioesplicitodissensoall’adesione.Inmancanza,illoroTFRconfluiràautomaticamente ed irrevocabilmente nel fondo pensione privato Perseo Sirio. In Inpsl’informativaèstatafornitail9novembre2021,percuicisaràtempofinoall’8maggio2022 (messaggio Hermes3866)permetterein salvo ilproprioTFR.

Diciamosubitochesiamoassolutamentecontrariaifondipensionecomplementariprivatie ancora di più alla trappola del silenzio assenso, che mira a raccogliere surrettiziamenteadesioni afondi che finorasi sonorivelatifallimentari,sfruttandoil disinteresseeladisinformazione di alcuni lavoratori. Riteniamo che questo accordo, fortemente voluto daCgil, Cisl e Uil e dai loro rappresentanti nei consigli di amministrazione dei fondi siascandalosoevadarespintoneifatti,nonaderendoalfondoprevidenzialenegozialeprivato, denunciando chiaramente il conflitto d’interesse di sindacati che hanno direttointeresse nei fondi pensione e sottoscrivono accordi che puntano a carpire la buona fededeilavoratori attraverso latruffa del silenzioassenso.

A giudizio della USB, moltissime e di varia natura sono le ragioni per non aderire al fondopensionecomplementare:

Il fondo Perseo Sirio è a contribuzione definita ma a prestazione variabile:saiquanto versi, ma non sai quanto prendi! Non garantisce il capitale iniziale e menche meno la tenuta rispetto all’inflazione e alle crisi finanziarie che ciclicamente siripresentano. La rivalutazione dipende esclusivamente dall’andamento finanziario. IlTFRhaunarivalutazionemoderatamacostanteneltempo.ÈgarantitodalloStatoenon risente dell’inflazionee deicrollidiborsa.

Il fondo non è conveniente economicamente rispetto al TFR nella maggior parte deicasi, a prescindere da crisi o eventi finanziari avversi. Utilizzando il simulatoremesso a disposizione dal fondo stesso, si vede come un lavoratore assunto attornoai 30 anni che versi per i successivi 35, debba vivere almeno 20 anni dopo ilpensionamento per riprendersi quanto versato e circa 26 anni per riprendersi ilcapitalerivalutato.

I costi di gestione dei fondi, che durano per sempre, superano di gran lunga ivantaggifiscali.

L’adesionealfondoèirrevocabile,apartecasieccezionalieconcostielevati.

Gli aderenti ai fondi non hanno controllo e neppure conoscenza in merito aisettori e ai paesi in cui si investe: TRASPARENZA ZERO. L’aspetto etico non èsecondario,datal’altaprobabilitàdispeculazionisualtrilavoratoriinstatipoveri.

La gestione di una quota rilevante di risorse, i TFR dei dipendenti pubblici, si spostadallaPubblicaAmministrazionealmercatoprivatofinanziario,conevidenteulterioreindebolimentodello stato sociale.

Il problema del futuro pensionistico dei giovani (e dei meno giovani) è reale e affonda lesue radici nello smantellamento del sistema pensionistico pubblico e solidaristico avviatonegli anni 90 del secolo scorso: introduzione progressiva del sistema contributivo conconseguente abbassamento delle pensioni, decenni di politiche di precarizzazione delmercatodellavoroediassenzadiunapoliticaindustrialecapacedirilanciarel’occupazione.Unmodellocheprefigurapermoltiunavitadilavoropoveroeprecarioacui farà seguito una vecchiaia misera e senza garanzie. Un modello da respingere e daribaltare con le lotte dei lavoratori, per rivendicare un lavoro stabile e adeguatamenteretribuitoe unfuturopensionisticodignitoso.

Chiedi ai delegati CSE FLPL il modulo di dissenso da inviare all’amministrazione e la diffida per mettersi al riparo da eventuali errori.

USB P.I. Funzioni Locali CSE FLPL Roma 17-3-2022

Unione Sindacale di Base

Funzioni Locali LiguriaVia Cantore,29/2 – 16149 Genova