(AGENPARL) – mer 10 novembre 2021 Equo compenso: Mandelli (FI), con legge mai più bandi gratis

“Una volta approvata la legge sull’equo compenso, già licenziata dalla Camera, non dovremo più assistere a bandi gratuiti della P.A. considerati legittimi a livello giudiziario. Nel testo, infatti, è scritto chiaramente che le nuove disposizioni ‘si applicano alle prestazioni rese dai professionisti nei confronti della P.A.’ e che ‘sono nulle tutte le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata’ dal professionista”. Lo dichiara il deputato e responsabile di Forza Italia per i rapporti con le professioni Andrea Mandelli, primo firmatario della proposta di legge sull’equo compenso approvata dalla Camera, a proposito della sentenza del Consiglio di Stato sull’avviso pubblico del febbraio 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che prevedeva il conferimento a titolo gratuito di incarichi di consulenza ai professionisti. “Continueremo a impegnarci affinché la nuova legge arrivi in porto, con risorse adeguate a renderla pienamente operativa, a tutela della dignità del prezioso lavoro svolto dai professionisti”, conclude.

