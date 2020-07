(AGENPARL) – mer 29 luglio 2020 Entra nel vivo la 23° edizione del Magna Grecia Awards Fest

Un evento ideato e condotto da Fabio Salvatore

Entra nel vivo la 23° edizione del Magna Grecia Awards Fest, un evento

ideato, creato e condotto da Fabio Salvatore, uomo dai mille talenti,

formatosi in teatro sia come attore che come regista. È inoltre autore

di diversi libri.

Il dolore lo ha segnato sin dalla diagnosi del cancro alla tiroide a

soli ventuno anni, poi con la perdita del padre, travolto in un

incidente stradale nel 2008.

Salvatore, incessantemente, continua a celebrare le eccellenze del

nostro paese nella sua amata terra: la Puglia.

Proprio quest’anno, con tutte le incertezze dovute al periodo

pandemico, la sicurezza di poter svolgere la manifestazione non c’era,

ma la sua tenacia e quella di tutto il suo team, che lavora con

lui, lo ha portato a mettere insieme un vero e proprio Festival.

Infatti, se negli anni passati l’evento si svolgeva in un’unica

serata, quest’anno, per

rispettare le norme vigenti di distanziamento sociale, le serate sono

diventate sedici, tutte all’aperto e divise tra Castellaneta e Gioia

del Colle.

Non è mancato un grande evento anche a Casa Isabella, palazzo Ducale

adibito ad hotel esclusivo di lusso, con un parco, ove gli

ospiti vengono trasportati in un luogo dal sapore d’altri tempi.

Per questa occasione, la wedding planner Silvia Slitti ha

creato una scenografia da favola. Infatti, anche lei è stata premiata

la stessa sera per il suo impeccabile lavoro che svolge da svariati

anni.

Ovviamente, non è mancata la madrina d’eccezione, Lorella Cuccarini,

molto legata all’evento ed a Fabio Salvatore, con il quale collabora

anche per “trenta ore per la vita”. La show-girl è arrivata

accompagnata dalle sue

splendide figlie che rispecchiano in pieno la trasparenza ed il garbo

della mamma.

Tanti i volti della televisione che si sono alternati in questi

giorni, come la coppia più innamorata dell’anno ovvero Simona Ventura

e Giovanni Terzi, prossimi alle nozze, i quali sono stati entrambi premiati

per il loro lavoro svolto in questi anni.

Poi Giampiero Ingrassia, colonna portante del teatro italiano,

accompagnato dalla sua bellissima compagna Veronica, ha ricevuto il

premio alla carriera e, sinceramente commosso, ci ha ricordato che aveva

appena iniziato una tournée e che ha dovuto ovviamente sospendere a

causa della pandemia. Ora il problema vero sono, infatti, i teatri di cui non

sappiamo ancora quando e in che modalità potranno riaprire.

Ci sono stati giovani influencer come Paolo Stella, giunto al suo

secondo romanzo che ha presentato qui al MGA, e poi la sempre “sopra le

righe” Giulia Salemi, al suo primo romanzo autobiografico “Agli uomini

ho sempre preferito il cioccolato”.

Fabrizio Imas – Christian Flammia

