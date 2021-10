(AGENPARL) – Roma, 03 ottobre 2021 – Un cavo elettrico sottomarino di 450 miglia che collega il Regno Unito e la Norvegia ha iniziato le operazioni commerciali, consentendo ai due paesi di condividere l’energia rinnovabile, ha detto questa mattina National Grid.

L’acqua che scorre dalle montagne ai fiordi e sfruttata dalle centrali idroelettriche in Norvegia alimenterà le case britanniche, poiché il più lungo “interconnector” del mondo collega le reti dei due paesi.

Il cavo consentirà inoltre di esportare in Norvegia l’energia eolica in eccesso proveniente dalla Gran Bretagna, quando le turbine producono alti livelli di elettricità in condizioni ventose ma la domanda è bassa, per alimentare le abitazioni locali.

Ciò significa che la rete norvegese può immagazzinare efficacemente energia, conservando l’acqua nel vasto bacino idrico del paese scandinavo di Blasjo che viene utilizzato per alimentare le centrali idroelettriche, da utilizzare in un altro momento.

Il North Sea Link da 1,4 miliardi di sterline, una joint venture tra National Grid e l’operatore di sistema norvegese Statnett, contribuirà a ridurre la combustione di combustibili fossili per l’energia nel Regno Unito.

National Grid ha affermato che aiuterebbe a evitare 23 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio entro il 2030.

I cavi larghi 6 pollici (15 cm) che collegano Blyth nel Northumberland con il villaggio norvegese di Kvilldal, nella Norvegia occidentale, inizieranno con una capacità massima di 700 megawatt (MW) e aumenteranno gradualmente fino alla piena capacità del collegamento di 1.400 MW su tre periodo di mesi.

Quando sarà a piena capacità, fornirà elettricità pulita sufficiente per alimentare 1,4 milioni di case, ha affermato National Grid.

Il ministro britannico per l’energia, la crescita pulita e il cambiamento climatico, Greg Hands, ha dichiarato: “Mentre ci prepariamo a ospitare il vertice Cop26 delle Nazioni Unite, questa partnership pionieristica mostra in prima persona quanto sarà cruciale la cooperazione internazionale per aiutarci a realizzare le nostre ambizioni nette zero e fornire energia rinnovabile a milioni di case nel Regno Unito”.

Cordi O’Hara, presidente di National Grid Ventures, ha affermato che il North Sea Link è stato “un’opera di ingegneria davvero notevole”.

Abbiamo dovuto attraversare montagne, fiordi e il Mare del Nord per farlo accadere.

“Ma in attesa di Cop26, North Sea Link è anche un ottimo esempio di due paesi che lavorano insieme per massimizzare le loro risorse di energia rinnovabile per un reciproco vantaggio”.

A Kvilldal, ai margini di un tranquillo lago, è stata costruita una stazione di conversione per consentire la trasmissione al Regno Unito dell’elettricità a basso costo generata da una centrale idroelettrica situata nelle profondità delle colline norvegesi.

I cavi dalla stazione di conversione, che è collegata alla rete norvegese vicino alla centrale idroelettrica, sono stati posati attraverso il lago e un tunnel per attraversare la collina fino al vicino fiordo e poi verso il Mare del Nord.

I cavi sottomarini portano l’energia rinnovabile a un’altra stazione di conversione a Blyth, dove entra nella rete britannica.

Lo schema, durato sei anni, è il quinto interconnector per National Grid, che gestisce anche collegamenti con Belgio, Francia e Paesi Bassi.

La società afferma che, entro il 2030, il 90% dell’energia importata tramite gli interconnettori proverrà da fonti a zero emissioni di carbonio.

https://www.nationalgrid.com/our-businesses/national-grid-ventures/interconnectors-connecting-cleaner-future/north-sea-link?utm_source=Paid+Social&utm_medium=Twitter&utm_campaign=NSL&utm_id=NSL#