(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 Enti locali. De Carlo (FdI): amministratori spina dorsale della Nazione

“Dopo anni di vulgata in cui tutti dicevano che gli amministratori locali fossero la causa degli eccessivi costi della politica, ora si è finalmente capito non solo che non è vero, ma che sono proprio la vera spina dorsale della nostra Nazione. E FdI vanta un’importante ed attivissima rete di Sindaci ed amministratori locali”Così il senatore di FdI e Sindaco di Calalzo di Cadore Luca De Carlo, intervenendo al convegno ‘il governo del Territorio’ ad Atreju.”Fratelli d’Italia oggi riesce a mettere insieme la capacità di amministrare con il portare avanti i valori del nostro partito. Ma bisogna lavorare per dar vita ad una struttura che consenta ai Comuni un collegamento diretto con le politiche e le misure governative, in modo da essere celermente informati. Ottimo in questo senso il portale degli amministratori di cui si è dotato il partito” conclude il senatore De Carlo.

