(AGENPARL) – Martellago VE, 02 settembre 2021. Il progetto dell’Ente Bilaterale Veneto denominato “#Conciliarete”, è finanziato per 210.000 euro dalla Regione Veneto e grazie a questo progetto E.B.V.F. può rimborsare le spese alle famiglie che hanno la necessità di sostenere: spese per figli minori, genitori anziani e disabilità in famiglia. Verranno erogati buoni di conciliazione vita-lavoro ai beneficiari di corsi di formazione gratuiti del bando “Il Veneto delle donne”. In un periodo come quello che stiamo attraversando di crisi economica, il progetto approvato prevede un sistema di rete e collaborazione tra enti (pubblico/privati) del territorio (una sorta di Distretto Veneto del Welfare) e l’utilizzo di una piattaforma innovativa e semplice per farne richiesta (www.conciliarete.it) al fine di andare incontro ai fabbisogni più elementari delle famiglie con redditi bassi e con persone che necessitano di formazione di aggiornamento e riqualificazione.

